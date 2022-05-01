原神全球收入突破27億美金 手機版下載數逾1億1千萬｜跨平台開放世界遊戲《原神》自推出之後人氣節節攀升，現時已是全球最歡迎的手機遊戲之一，亦長期保持在全球課金榜的前列位置。最近數據統計機構「data.ai」發表了一份關於手機遊戲市場及環境的報告，指出《原神》總營收已突破27億美元，下載次數亦已突破1億大關。



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據data.ai的統計及估算，《原神》在2021年度為iOS及Google Play年度用戶總支出排名第2、在2022年第一季度更是全球排名第一的遊戲。data.ai估算《原神》自2020年9月推出以來，全球用戶已經在這款遊戲上花費達27億美元（約210億港元）；iOS及Google Play上《原神》的累計下載次數亦已經過1億1千萬次。由於原神是跨平台遊戲，因此如果再加上PC以及PS版，下載數字還會更高。

原神是2022年第一季營收最高的手機遊戲（data.ai）

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即睇數據統計機構「data.ai」調查原神上市一年半表現 何解越鬧越多人課：

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值得一提是去年4月時，外國調查機構Sensor Tower報導原神是史上最快突破10億美元營收的遊戲，換言之若data.ai的估算正確，原神在這一年內又賺了17億美金。

報告指出《原神》在亞太、美洲、歐洲、中東和非洲市場都很受歡迎，課金額最高的地區則是中國、美國、日本、韓國和德國。值得一提報告也提到《原神》的男女玩家比例相當接近，若以全球玩家平均計，《原神》的男女玩家比例幾乎相同，意味著這款遊戲在男性和女性玩家中都很受歡迎。

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原神在日本極受歡迎，秋葉原現時長期有大量原神廣告（網路圖片）

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報告提到一個《原神》人氣高企不下的原因是其更新穩定；《原神》維持每六個星期更新（改版）一次的頻率，引入新主題活動、任務和角色等內容。定期的更新有助培養玩家忠誠度及提高玩家留存率。

不過這邊說完更新穩定，那邊廂原神就宣布的下次改版需要延期；米哈悠總部設於上海，相開最近上海嚴厲的防疫政策對開發進度有一定影響。

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最後是報告也有列出一些有趣的數據，例如在日本市場，選擇課「一單」（6480創世結晶，售價12000日圓 / 120美元）的玩家是最多的；「一單」的銷售額佔了整個日本市場的6成，而其銷售量也佔了整體的2成，換言之在日本玩家中，每5次課金交裡就有一次是「一單」的課金。而相對地在歐美地區，「一單」的營業額則只佔4分1左右。

永遠不要小看日本課長（data.ai）

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