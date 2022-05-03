淘寶平買Switch遊戲下載code易中伏 隨時有機會被ban帳號｜日圓低水加上電子消費券發放，相信不少玩家在最近都更為積極買Game；而一直以來在淘寶等網店、網路銷售平台都有機會可以找到價格便宜的下載版遊戲，但有云「便宜莫貪」，購買這些來路不明的下載遊戲隨時有機會令自己的任天堂帳號被ban，最終因小失大得不償失。



非官方下載code有機會來黑卡 大平台如Mercari都中招

如果在網上見到售價不合理低，又或是將幾個下載代碼綑綁在一起銷售的數位版遊戲，有機會是來自所謂「黑卡」，即被盜用的信用卡。不法之徒在取得「黑卡」之後用來在任天堂eShop購買數位版遊戲、再將兌換碼放上淘寶、Mercari等二手交易平台放售，如此便可將黑卡「套現」。

如果玩家貪便宜購入這些遊戲，因為這些兌換碼終歸來自「黑卡」，在用家報失或銀行查帳之後確定為不合法交易，任天堂方面最後不會收到款項；換言之任天堂有機會視這些用「黑卡」購買的數位版遊戲為盜版遊戲，使用這些兌換碼的任天堂帳號有機會被封閉（ban）不能再使用。

在非官方平台見到遊戲下載碼或遊戲道具出售都要小心（網路圖片）

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即睇淘寶平買Switch遊戲下載code易中伏隨時ban帳號 日本平台一樣可中招：



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任天堂的ban主要分兩種，較最常見的是限制帳號聯機（ban帳號），被ban的任天堂帳號將不能使用eShop、下載遊戲及連機，但用家仍可在該部Switch主機上使用新的任天堂帳號。而嚴重的限制就是限制主機聯機（ban機），這台Switch主機上的任何帳號都無法再使用任何網路功能。

兩種ban狀態下的Switch主機仍可正常連接WiFi，但在訪問eshop、聯機或更新遊戲時會出現「 2124-4007」、「2124-4508」等錯誤提示。一旦帳號/主機被 ban，即使恢復出廠設置亦無法「解ban」。

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現時許多遊戲主打網路功能、或者需要後續更新 / DLC來補完，一旦被「主機ban」整部機就有大半功能報廢了（網路圖片）

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如果不想「中伏」，唯一建議就是只在官方的eShop購買數位版遊戲，以免因小失大。亦不要以為只要不在淘寶買下載code就沒有問題，日本大型二手交易平台「Mercari」亦是這類「黑卡code」的溫床，以至最近Mercari決定中止所有數位版遊戲及遊戲內虛擬道具等貨品上架。

日本二手平台一樣有疑似「黑卡下載碼」出售，同樣需要小心

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