魔獸手遊｜魔獸爭霸Warcraft系列首款手遊《魔獸兵團》正式公布 香港01優先試玩｜暴雪娛樂Blizzard Entertainment在5月4日正式公布魔獸系列首款手機遊戲《魔獸兵團》（Warcraft Arclight Rumble），《香港01》科技玩物頻道受邀請參加媒體優先發布會、製作團隊訪問及試玩，以下為試玩後感想。



策略推塔遊戲 免費、節奏快、輕鬆玩

有些意外的地是《魔獸兵團》的玩法為類似《部落衝突》（Clash Royale）式的塔防遊戲；玩家在遊戲中要以合共6個單位或法術組成軍團（牌組），然後對戰中以這個牌組推倒對方的主堡便為之勝利。

遊戲以魔獸爭霸Warcraft系列為背景，收錄超過60名來自魔獸爭霸及魔獸世界的角色，以桌遊風格的迷你戰棋形式登場。遊戲有超過 70 個關卡的史詩級單人遊戲戰役關卡、能與好友一起出任務的合作模式，還有PvP模式、公會系統及大型副本（Raid）等豐富內容。

本來以為要出魔獸世界M，結果出來是有些「復古」的推塔遊戲

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即睇魔獸系列首款手遊《魔獸兵團》試玩 節奏緊湊策略推塔無課也輕鬆：

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遊戲的節奏十分快，三數分鐘便可完成一局，同時也強調策略性，例如有經典的「三相剋」系統（遠程剋飛行、飛行剋近戰、近戰剋遠程），另外不同兵種也會有各種特色效果，如攻城、範圍攻擊、吸血、全場出擊等等，了解不同兵種的特性作針對部處是致勝關鍵。

另外還有自帶特殊能力、可影響整個牌組玩法的各個「領袖」（都是提里奧·弗丁、雷德黑手等魔獸系列經典角色），還有要隨意注意搶佔地圖各處的資源及據點等等，雖然是個偏小品的遊戲但內容和深度也同樣足夠。

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魔獸經典角色以桌遊戰棋風再現

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沒有抽蛋成份 課金會有優勢但無課也可輕鬆玩

作為手機遊戲相信大家比較關心的除了玩法外就是收費模式，本作為免費遊玩商城制遊戲，相比一般社交手遊它沒有抽蛋成份，所有的單位都可在遊戲中解鎖，以及在遊戲中累積金幣購買。

商店中會隨機開放單位供購買，如果沒有合心意的單位，可用小量金幣來重置商店。當然玩家可以選擇課金購買更多金幣來快速解鎖更多單位，以及購買經驗值等來快速提升單位等級以便打高難度副本；但就算不課金，也可以玩到遊戲的全部內容。

值得一提pvp模式中所有單位的等級都會強制定為1級，課長雖然仍會有擁有單位較多、組隊更多選擇的優勢，但至少課金買等級、明明是同一單位但我等級比你高以數值輾壓的情況不會出現，以手遊來說算是相當公道了。加上本作單機和PVE內容十分豐富，如果對戰力、PVP玩法沒有太多要求，無課完全可以輕鬆玩。

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美術可再提升 現有少許免洗感覺

暴雪遊戲以工藝（craftmenship）知名，暴雪工藝自然也有在本作中體現，各個單位及場景的細緻部份及動作都做得十分仔細和精美；但個人感覺本作整體美術風格有點太過偏向《部落衝突》的美式卡通風格，而這種風格又在外國手遊較為廣泛使用，較為容易令人聯想到外國劣質換皮手遊。

以暴雪的工藝應該可以將遊戲整體再做得美觀一些，又或者在風格上和其他美術風格相近的遊戲更加區分，整體觀感可以再提升一個檔次；但作為免費遊戲挑剔這麼多可能是有些奢侈了。

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總結：輕鬆玩不錯的小品

雖說推塔遊戲的最巔峰熱潮已過，但反過來也可以說成現在市面上沒有其他對手；如果想重溫一下推塔遊戲的樂趣，《魔獸兵團》是一個很好選擇。尤其是本作完全免費，節奏快每局時間短隨時拿起又可隨時放下；如果只玩單機/PVE完全沒有需要課金，單是遊玩單機模式過過癮亦是一個不錯的體驗。



遊戲尚未正式推出，有興趣的話可關注官方網頁，以及在Google Play上預約本作：



https://warcraftrumble.blizzard.com/zh-tw/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.arc

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