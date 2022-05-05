柯南又嬴！《奇異博士2 失控多元宇宙》日本票房不敵萬聖節的新娘｜香港戲院相隔許久之後終於重開，適逢萬眾期待的Marvel電影新作《奇異博士2：失控多元宇宙》Doctor Strange 2上映，大家都實行「報復式」睇戲。在香港《奇異博士2》的票房當然是嬴到開巷，但換了在日本就是另一回事了，因為Marvel在日本要面對永遠的高牆「柯南」...



Marvel又双叒叕輸給柯南 連當年Endgame都嬴唔到

MCU在全世界均有極高人氣，在日本當然也不算差有一定支持者，但始終就算不上最為「霸權」的IP。有趣的是MCU電影在日本上映時經常都撞正柯南新劇場版的檔期，而票房則每次都是MCU敗給柯南。而今次《奇異博士2》5月4日在日本上畫，又再次撞正《名偵探柯南》新劇場版《名偵探柯南：萬聖節的新娘》（名探偵コナン ハロウィンの花嫁）。不過考慮到現時正是日本黃金周檔期，大作電影集中在長假期上畫亦是正常。

Marvel迷都等了很久的奇異博士2終於上映

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即睇柯南又嬴 《奇異博士2 失控多元宇宙》日本票房不敵萬聖節的新娘：



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據日本票房統計網站「興行収入を見守りたい！」的數據，雖然在5月4日《奇異博士2》上映當日的總入場人數以些微之差壓倒《萬聖節的新娘》；但是在今日（5月5日）撰稿之時，《萬聖節的新娘》的即日入場人數已拋離《奇異博士2》5萬人；如此一來相信幾日後統計每周票房時仍然會是《萬聖節的新娘》勝出。

柯南，MUC仍然未能推倒的一面高牆...

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值得一提是《名偵探柯南：萬聖節的新娘》在日本已經上畫第3個星期，但是票房仍然強勁；該片截至5月1日累計票房已超過52億日圓，比去年蜘蛛俠No Way Home在日本的總票房42億日圓還要多，相信《奇異博士2》很難追上了。

柯南每次劇場版都能有近百以至過百億日圓票房，MUC在日本要追上仍須努力

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MCU和柯南的「對決」亦非首次，當年紅遍全球的《復仇者聯盟》3和4，在上映時首周票房都先後輸了給同期上映的《名偵探柯南》劇場版。尤其是2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》雖然在日本做出61億日圓票房的不俗成績，卻仍然遠不及《名偵探柯南：紺青之拳》高達94億日圓的票房。連集大成之作「Endgame」都不敵柯南，其他英雄的獨立電影自然嬴面更低了。

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