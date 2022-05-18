Switch二手假卡注意｜Switch《薩爾達傳說曠野之息》是一隻銷量破千萬隻的名作，現時日本二手回收價仍然高達4300日圓（約$260）。但如果玩家想在二手市場買隻《Zelda：BOTW》玩，就要小心了，因為最近日本大型二手遊戲店Hard-Off（二手書店Book-Off的分支）Aeon Town 水戶南店，竟回收到一隻偽造的《曠野之息》盒帶！單憑外表難以辨認！



可能是Switch首次出現假盒帶

任天堂的手提遊戲機如Gameboy、3DS一直都有翻版帶，Switch的翻版問題集中於改機玩file，假卡帶實屬少見。受害店方5月15日在twitter出文提醒網民，並張貼了事件中假帶的底面相片，但並未提供包裝盒的相片。

在日本的二手店，有時會見到一些註明「無法開動」的遊戲軟硬件，以極低價錢擺在雜價攤清貨。但「Hard-Off Aeon Town 水戶南店」（@mito_hitachi）則提醒大家，圖中的Switch《薩爾達傳說曠野之息》盒單不單是無法開動，細心睇帶面貼紙上的編號，跟打印在盒帶背面的編號完全不同，是一盒假帶！

「Hard-Off Aeon Town 水戶南店」（@mito_hitachi）twitter截圖

👉淘寶平買Switch下載版遊戲易中伏隨時ban帳號 日本網購亦有機中招

👉GTX 1050 ti 假卡只售328人民幣 YouTuber以身試伏踢爆淘寶陷阱

真假盒帶之分別

由於數量不多，不像是過去3DS年代由廠商大量製作的翻版帶。第1個可能性是用不值錢的平價遊戲改成，但如果只是改貼紙扮《Zelda：BOTW》，插入Switch應該會玩到另一隻game，但事件中的卡帶，插機也無法開動。另一可能是3D打印出來，之後以一些不值錢的電路板去扮，插機入甚至有可能弄壞Switch的卡帶插槽呢！雖然日本收二手軟硬件都要記錄賣家身份，但要做假也不是太難，這次發現實在令買二手的玩家、甚至是二手鋪人人自危。

+ 2

👉《真 幪面超人》新預告｜瘦骨仙1號冇霸氣 繩縛濱邊美波才是賣點

究竟如何製成？

由於數量不多，不像是過去3DS年代由廠商大量製作的翻版帶。第1個可能性是用不值錢的平價遊戲改成，但如果只是改貼紙扮《Zelda：BOTW》，插入Switch應該會玩到另一隻game，但事件中的卡帶，插機也無法開動。另一可能是3D打印出來，之後以一些不值錢的電路板去扮，插機入甚至有可能弄壞Switch的卡帶插槽呢！雖然日本收二手軟硬件都要記錄賣家身份，但要做假也不是太難，這次發現實在令買二手的玩家、甚至是二手鋪人人自危。

👉福音戰士初號機八達通特別版卡珍藏套裝｜4套新劇場版香港上映