PS Plus現有客戶升級不必補差價｜被鬧爆後Sony極速補鑊｜遊戲界最近大事當數Sony正式推出新的PS Plus、包含類似Game Pass遊戲庫服務的「Extra」及「Deluxe」，惟推出時卻因為收費政策被玩家炮轟；幸而今次官方反應迅速，修正為升級時不再需要補回以往的折扣，只是處理手法仍然未能令玩家滿意，風波尚未平息。



官方稱為「技術問題」 已升級玩家將獲退款

新PS Plus推出是所有機迷都集中關注的大事，但是24日一上架之時卻引起大炎上事，源於既有PS Plus玩家在升級至高級版（Extra或Deluxe）時，不單無法選擇升級服務的年期、必須將目前所有餘下Plus有效日期升級，更要求玩家在升級時補回以折扣價買入舊Plus時的差額，引起大量玩家不滿。詳細可參看另文：

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Sony反應快馬上補鑊

而今次Sony的反應十分快速，在第二天便已在官方客服推特「Ask PlayStation」（@AskPlayStation）中發文，表示需要補回折扣差價是「技術失誤」（Technical Error），現時已經修正；而已經升級的用戶將獲退回差價。

https://twitter.com/AskPlayStation/status/1529554382014103559?s=20&t=9rjBNKCiYRhZ835kXNKNGw

Sony被玩家鬧爆後極速補鑊 現升級PS Plus不用再補折扣差價



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玩家踢爆：補差價根本不是技術問題

升級不用補回買舊Plus折扣的差價當然是好事，但玩家對此答覆仍然不算滿意，一來現時既有Plus玩家仍然無法選擇升級年期、必須將所有餘下有效期間一次過升級，即已購2年就要即時升級全部2年月費；而且更有許多玩家踢爆補差價根本不是技術問題，玩家們貼出在第一日電郵客服查詢升級補差價的問題，獲回覆指因為以折扣購入的舊Plus會員資格並不符合升級至高級版的條件，因此需要在升級時補回折扣的差額。

玩家笑言：Sony是否在玩黑暗兵法

雖然不用再補回折扣額無疑是一件好事，但目前而言仍是餘波未了，一來仍有年期問題，二來玩家對官方的處理手法亦感失望，有玩家指責Sony立心不良，本來就計劃借新Plus「掠水」回收舊Plus的折扣，只是現時玩家反動太大才不得不讓步。也有玩家半開玩笑的說這是Sony的「黑暗兵法」，故意拋出「補折扣」這玩家不可能接受的條款，然後在玩家反對下撤回，這樣玩家就會較易接受「無法選擇年期」這件事了。關於年期方面Sony會否進一步改動相關政策就要看之後發展了。

許多玩家留言不認可「技術失誤」的講法（Twitter）

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