2022首季最受歡迎遊戲 統計逾半為上代長青作｜艾爾登法環僅排20

外國統計2022首季最受歡迎遊戲Top10 逾半為上代遊戲 艾爾登法環僅排20｜外國數據分析企業NPD Group的執行董事「Mat Piscatella」分享了NPD旗下應用程式「PlayerPulse」的數據，得出了2022年度第一季在美國最受歡迎（most played）的10款遊戲。



Top10一半為上代遊戲法環僅排20 長青大作壟斷市場

「PlayerPulse」是一個手機應用程式，主要為管理玩家或電競團隊使用，程式可以紀錄每個成員的身體狀況、表現及受傷紀錄以及有日程等功能。而今次最受歡迎遊戲的統計方式為以每月問卷方式訪問了8000名以上的用戶，問及他們過去一個月有玩過的遊戲，從而得出「most played」的作品。

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外國統計2022首季最受歡迎遊戲Top10 逾半為上代遊戲 艾爾登法環未上榜：



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結果上榜的有一半都是上個10年（2010至2019）的作品，Mat Piscatella認為現時是「長青作品霸權」的年代，這些霸權級Live service遊戲已經深深地將玩家留在其圈子內，新遊戲很難爭取到這些玩家的關注。他也認為Game Pass和新PS等訂閱制遊戲有助改善這情況，令遊戲更容易獲得資金和更易發行。

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1529083053766610944?s=20&t=AyqGr5kHcb7lr2f8jW_o8A

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過去兩月紅透半邊天的《艾爾登法環》只排在第20位，不過「第一季」（Q1）通常定義為1~3月，而《艾爾登法環》於2月底才推出，統計上輸蝕了兩個月的時間，因此在排行榜上的位置較不利也是正常。

另外調查亦未有計算遊戲時間，若以「時數」計算，排行榜的名次可能又會有所不同。

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