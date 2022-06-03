街霸6 Street Fighter 6實機影片有開放世界玩法｜State of Play

街霸6 Street Fighter 6實機畫面曝光 State of Play｜Sony在香港時間2022年6月3日舉行了最新一次的網上發布會「State of Play」，雖然未完全一如之前流出，但今次也確實有不少重磅發布，其中一個重點內容就是《街頭霸王6》（Street Figher 6 / SF6 / 街霸6）包含實機遊玩的全新影片公開。



有RPG開放世界探險模式 春麗、新角色Jamie亮相

在State of Play中公開了SF6街霸6包括實際對戰畫面的新影片；如同之前公開的一樣遊戲以RE Engine製作，整體畫面也變了寫實風；但有一定程度保留了街霸4、5的卡通風格，在發動特殊技能時會有塗鴉般的高對比色彩效果。

街霸最重要的當然還是對戰模式，除了傳統的街機模式、線上對戰、訓練模式之外，今集還引進了「世界巡迴賽」（World Tour）以及「戰鬥中心」（Battle Hub）兩個新模式。其中World Tour是新的單人內容，亦是在影片中展示的開放世界探索玩法，玩家可以自行創建角色、在遊戲中探索今集的新舞台「Metro City」，在影片中就可見玩家角色以升龍拳打爆地圖上可破壞的物件。Battle Hub則是一個有著特殊規則的對戰模式，更多詳情有待進一步公布。

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新系統「Drive」及「Modern Control Type」

雖然State of Play中公開影片不長，但在PlayStation Blog中就有一篇關於SF6的超詳盡文章，詳細介紹了今集的新系統及新內容。最重要的是「Drive」系統，儲氣之後可使出多個不同Drive技能，可看出是由街霸5的「V」系統改進而成，如Drive Reversal基本就等同上代的V-Reversal。

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「Drive」系統

另外是為了讓不擅長「兜棍chok招」的玩家也能享受格鬥遊戲對戰，SF6將新增不須「兜棍」的操作方式「Modern Control Type」，只需「方向鍵+必殺技按鈕」組合即可發動必殺技。此外還有能輔助玩家打出連招的「Assist」掣。

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「Modern Control Type」

至於新角色Jamie則來自華人街，是受到陰和陽兩位中國拳法家啟發而踏上武藝之路。驟眼感覺有些像拳皇的鎮元齋，使用技能「The Devil Inside」喝酒之後能使出強力的額外招式。

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最後值得一提是之前被玩家取笑以現成素材改圖而成的遊戲Logo也重新設計，將原本的六角形圖案分割後形成一個「6」字。遊戲預定於2023年推出。

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