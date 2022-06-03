Mega Drive Mini 2公開 收錄含Mega-CD超過50款遊戲今年內推出

Mega Drive Mini 2正式公開 收錄超過50款遊戲 2022年內推出｜SEGA世嘉在6月3日舉行網上發布會預告展示全新Project；發布會內正式公開了懷舊主機復刻的最新款式「Mega Drive Mini 2」。



收錄包括Mega-CD在內的50款作品 異世界大叔讚這好

發布會一開場和人氣漫畫《異世界大叔》合作；《異世界大叔》的主角「叔叔」是一位重度SEGA迷，這個合作也是水到渠成。Mega Drive Mini 2將會收錄超過50款遊戲，包括Mega-CD限定的作品、街機移植作以及尚未公布的新作遊戲。

發布會上公開了Mega Drive Mini 2預定會收錄的50款作品中的10款，包括經典射擊遊戲《Slipheed》、《Thunder Force 4》、SEGA自家作品《Sonic The Hedgehog CD》、經典JRPG遊戲《Shining Force CD》等等。

發布會也展示了實機，機體大小比上代更細。

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即睇Mega Drive Mini 2正式公開 將收錄超過50款遊戲：



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Mega-CD是Mega Drive的外接配件，於1988年發售。原本的Mega Drive主機使用卡帶作為媒介，而Mega-CD則以光碟為儲存媒介；由於光碟的儲存空間較當時大多數家用遊戲機所使用的卡帶更大，因此能容納更多遊戲內容及表現方式，Mega-CD上也有著《露娜 永恆之藍》、《超音鼠CD》、《午夜陷阱》等經典遊戲。

收錄多隻Mega-CD的遊戲

Mega Drive Mini 2的售價為9980日圓（未連稅，含稅售價為10978日圓） ，將於2022年10月27日發售。

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約4個多月之後發售，定價1萬日圓不算貴。

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