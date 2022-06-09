PS4、PS5遊戲最低2折優惠｜PlayStation Store雙倍折扣優惠 12隻必買之選低至2折 PS4 PS5｜可能是配合剛推出上架不久的新PS Plus，PS Store近期多次減價促銷，繼上次的State of Play減價之後，最近又有「PlayStation Plus」雙倍折扣活動開跑。



特別玩法「Plus會員可享雙倍折扣」 最低可至2折

只以完整遊戲計，今次PS Store特賣活動的遊戲有4百多款；而今次特賣的「特別玩法」是PS Plus會員可以享有雙倍折扣率，例如一個遊戲原本是打8折，那麼Plus會員就能以4折的價錢購買，不少遊戲在雙倍折扣之後可低至3折甚至2折。Plus會員可以有高一倍的折扣率明顯就是推動玩家訂閱Plus計劃的嘗試；不過雖然你明知Sony的「居心」何在，但雙倍折扣之後不少遊戲也真的很抵買，正愁沒遊戲好玩的話就要留意了。

作為玩家幾時都歡迎折扣

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另外是不少包含在升級版Plus專用遊戲庫「Game Catalog」的作品都有打折出售，像是Hollow Knight、GT Sports等等，如果本身是對那些遊戲有興趣的話，就要自己計計是打折買抵還是直接升級Plus抵了。是次特賣活動由即日起直到6月22日止。

PlayStation Store雙倍折扣優惠 12隻必買之選：



【01】審判之逝：湮滅的記憶 PS4 & PS5 Plus會員價HK$ 244.00（-50%）



【02】星球大戰 絕地：組織殞落™ PS4 / PS5 Plus會員價HK$ 79.80（-80%）



【03】The Evil Within 2 (中英韓文版) PS4 Plus會員價HK$ 62.00（-80%）



【04】Dragon's Crown Pro (中韓文版) PS4 Plus會員價HK$ 117.00（-70%）



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【05】英雄傳說 閃之軌跡III (中文版) PS4 Plus會員價HK$ 159.20（-60%）



【06】Odin Sphere Leifthrasir (中韓文版) / PS4 Plus會員價HK$ 128.40（-70%）



【07】太空戰鬥機：奔雷行動 另一個年代記 EX+ / PS4 Plus會員價HK$ 111.20（-60%）



【08】子彈少女 幻想曲 (中日英韓文版) / PS4 Plus會員價HK$ 58.80（-70%）



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【09】蒂德莉特的奇境迷宮冒險 PS4 / PS5 Plus會員價HK$ 63.36（-36%）



【10】Rabi-Ribi (中日英韓文版) / PS4 Plus會員價HK$ 36.80（-80%）



【11】Wasteland 3 (英文) / PS4 Plus會員價HK$ 73.92（-76%）



【12】漩渦迷霧 (中日英韓文版) / PS4 Plus會員價HK$ 89.50（-50%）



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