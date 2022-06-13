Xbox & Bethesda發布會內容超強連小島都有 網民：Sony還有呼吸嗎｜雖然最近一兩個月較少大作面世，但同時遊戲界也相當多大動作近一兩個星期有大量發布會，繼之前PlayStation的State of Play之後，今日（香港時間6月13日凌晨）就有Xbox & Bethesda的遊戲發布會，而且發布內容極豐富。



Game Pass陣容又再加強 小島秀夫Xbox合作整Cloud遊戲

今次Xbox & Bethesda發布會長達90分鐘，發布內容相當多，如有《Starfield》的15分鐘實機遊玩影片、《Diablo IV》死靈法師公開及實機遊玩畫面、《空洞騎士絲綢之歌》及 《瘟疫傳說：安魂曲》全新影片、《Overwatch 2》上市日期公開、「三國版仁王」《臥龍：失落王朝》 、Minecraft系列全新動作戰略遊戲《Minecraft Legends》、Persona系列加入Game Pass等等，內容極之充實。

小島秀夫驚喜亮相

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即睇Xbox & Bethesda發布會超強 小島秀夫驚喜現身：



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另外一個頗有趣的公布是Game Pass將會和《英雄聯盟》的Riot Games合作，將來使用Game Pass遊玩Riot Games旗下的遊戲包括《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》和Volrant等，將會自動解鎖所有英雄。

整個發布會尚有一個意外之喜，就是神級遊戲製作人「小島秀夫」驚喜現身，並表示將和Xbox Studios合作開發一款以Cloud為基礎的遊戲。不過目前公布也就只有「小島和Xbox」合作這個消息，關於遊戲的名字、內容、玩法、什麼時候上市等則完全未有公開。

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消息公布後很多PS玩家擔心小島是不是要「跳槽」過去Xbox，對於小島工作室官方表示他們和PlayStation仍然保持良好關係。

Xbox和Game Pass近年的表現越來越強，是次發布會的內容也為玩家一致讚好；反觀Sony方面雖然PS5機體性能和遊戲陣容都不差，但一直因供貨不足而被玩家垢病，而為對應Game Pass而新推出的升級版PS Plus也未能令所有玩家滿意。

不少玩家都留言表示今次是微軟/Xbox方面的大勝利

不過其實Microsoft和Sony兩大主機廠商在今個世代也是一直互有攻防，今次發布會固然是微軟風光，但說不定在《戰神: 諸神黃昏》、《Final Fantasy 16》等PS5大作推出的時候，風向又會變成「PS5神主機」「為何我買不到」也說不定。

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