空洞騎士絲綢之歌全新影片公開 官方指一年內有得玩｜不論玩家反應還是評論都是史上數一數二出眾的橫向平台遊戲《空洞騎士》Hollow Knight，其續作《空洞騎士：絲綢之歌》自然也十分受人關注，而在長時間的沉寂之後本作終於有了最新消息，在6月13日凌晨舉行的Xbox and Bethesda遊戲發布會中公開了最新影片。



神作續集千呼萬喚始出來 官方稱一年內有得玩

Hollow Knight: Silksong原本是Hollow Knight集資期間的延伸目標（Scratch goal），原定是將女主角「大黃蜂」（Hornet）製作成可操作角色的DLC；但後來Team Cherry發現想做的東西越來越多，於是便決定直接將其做成遊戲的續集。但這麼一做下來就是幾年，期間除了在2019年E3的任天堂攤位公開過一次試玩之外，就幾乎完全沒有新消息和情報。在今次Xbox發布會終於中有新影片公開，對於苦等多年的玩家（包括筆者）來說都鬆了一口氣，至少遊戲並沒有胎死腹中。

終於等到...

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雖然今次公開的影片只得1分鐘左右但看點相當多，從影片可見有新增了很多新動作，例如在半空斜下劈中浮台可以再跳起等；能使用的招式亦更多元化，除了有之前已見過的在半空展開絲線攻擊之外，亦有將身穿的斗篷變成鑽頭般垂直向下攻擊，以及將捲成鑽頭的斗篷射出去的遠距離攻擊等。可使用招式變多之下，感覺上今集的動作性比前作強化了不少。同時場景中可互動的機關種類也比前作更豐富。

招式更多的同時也可能代表敵人也更強...

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本作將會於推出首日登錄Game Pass，不過可惜的是遊戲仍然未公開正式發售日。不過Xbox在其官方推特上提到所有今次發布會內公開的內容都會在12個月內可以玩到，有玩家留言詢問是否指《空洞騎士：絲綢之歌》將在12個月內推出，而Xbox也再留言確定；若果不再延期的話，不用再等太久就可以玩到絲綢之歌了。

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