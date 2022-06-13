Starfield 15分鐘實機影片公開預定2023年推出 玩家：得唔得架｜在6月13日凌晨舉行的Xbox and Bethesda遊戲發布會中公開了一段長達15分鐘的《Starfield》實機遊玩影片，除了終於見到遊戲實際遊玩時的效果外，還一口氣公開了遊戲故事背景及多個系統，其中又以（官方聲稱）自由度極高的基地及太空船設計系統。



由太空基地到飛船都可設計組裝 自由度極高但玩家怕bug爆

《Starfield》星空是一款第一身射擊遊戲，結合自行選擇劇情、大世界探索和資源採集等RPG玩法，大概可以理為太空科幻版的《Fallout》。在Xbox and Bethesda發布會中由Todd Howard解說遊戲內容，除了戰鬥射擊的部份外也提到了角色自訂及技能等系統，應該都是自Fallout及The Elder Scrolls進化而來，有玩過這些遊戲的話應該不會太難上手。

太空科幻版Fallout

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即睇Starfield 15分鐘實機影片公開預定2023年推出 玩家擔心會否吹太大：



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另外較為值得注意的地方是遊戲有十分豐富的自訂玩法，如玩家可以在星球上建設自己的基地，基地的各個建築和設施都能自行配搭，還可以委任在遊戲中結識的NPC來營運這些基地。而在基地之外，就連玩家乘坐的太空船都能自行設計，而玩家更可以實際駕駛自己的飛船，在影片中有展示了一段太空船對戰的畫面。

可以自由駕駛太空船有些意想不到

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除了基地及太空船之外遊戲的探索部份也十分豐富，據Todd Howard的說法是「你可以在一個星球的任意位置降落你的飛船，而且不單是一個星球，而是一個太陽系中的每一個星球都可以，而且遊戲中還有不止一個太陽系，可以探索星球有超過一千個」。

過百個太陽系、過千個星球等你發掘

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雖然景願聽上去很美好，但同時玩家也十分擔心遊戲實際推出能不能保持現時影片所見的水平，畢竟Bethesda講就天下無敵，但實際出來的成品卻未必如同預期，數年前的《Fallout 76》就是一個好例子：它有不少很棒的理念，但實際遊戲內卻是一團糟，各種bug和不合理設計令遊戲早期遊玩體驗極差。雖然經過多次修正之後《Fallout 76》環境已改善不少，只希望將來《Starfield》不要再重蹈覆轍。

Starfield預定在2023年推出，將會首日登陸Game Pass。

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