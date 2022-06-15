Resident Evil Village DLC公開可玩第三身蘿絲 RE2、3次世代版

Resident Evil Village DLC正式公開 RE2、3次世代版 RE4最新情報 Capcom發布會｜最近幾日遊戲發布會頻發，繼稍早時份的PS State of Play和Xbox發布會之後，今日（6月14日）早上又有Capcom的發布會，帶來Monster Hunter Rise Sunbreak以及Biohazard系列多款遊戲的新情報。



生化危機8 DLC正式公開 操作Ethan女兒遊玩新故事

《Resident Evil Village》生化危機8的DLC「溫特斯擴充包（Winter's Expansion）」終於正式公布，將收錄操作伊森‧溫特斯Ethan Winters女兒「Rosemary Winters」的全新章節「蘿絲之影」；此章節將以第三人稱視角進行，同時遊戲本篇也會追加第三人稱視角模式。

新故事「蘿絲之影」則講述蘿絲進入菌主的記憶世界，是一個與至今為止的現實相差甚遠的異常世界。雖然在記憶世界中也能買到彈藥和回復藥，但數量非常有限， 資源管理比變得更重要。當然在槍彈之外，蘿絲也能使用自己身的超能力。

終於有得用阿女

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另外傭兵模式亦有新內容，將追加可操作Chris、海森伯格以及蒂米斯特雷庫夫人的關卡，而每個角色都擁有跟伊森不同的動作和獨有的武器。

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不知道玩家能不能用海森伯格的磁力

《惡靈古堡：逆轉》亦將於10月28日推出

原本預定隨生化危機8贈送的非對稱對抗遊戲《Resident Evil Re:Verse》也將和Bio8 DLC同步推出，已擁有Bio 8及購買黃金版的玩家將可免費取得。生化危機8 DLC及包括本篇+DLC的Resident Evil Village「黃金版」將於10月28日推出；同時RE2、RE2及Resident Evil 7的次世代版（PS5及XS）也已於即日推出，已擁有PS4 / Xbox版的玩家可以直接升級。

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RE2和RE3的次世代也終於出了

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