MHRise 電龍 爵銀龍｜Monster Hunter Rise的大型DLC「Sunbreak」即將推出，除了追加新系統「高速交換」之外還預定會有大量新魔物參戰，在剛剛公開的遊戲試玩版中就可挑戰將於Sunbreak登場的「電龍」以及「爵銀龍」，以下為攻略心得。



爵銀龍單挑不容易 劫血狀態玩法似Bloodborne

今次試玩有兩個較難的任務，分別是討伐電龍和爵銀龍。電龍並不是很困難，雖然牠攻擊力很高攻擊範圍也大，但同時牠出招的動作也很大，避開各款電雷攻擊之後有很多輸出空間，是有經驗的獵人大概都可以1 take過。

但爵銀龍就不是那麼簡單了，尤其solo是相當吃力；爵銀龍的招式並不算多，但是出招密度高招式範圍又大，如果用的是較慢的武器，隨時一刀未揮就被牠下一招打走。同時牠會使用「瞬間移動」以及將招式互相組合，更麻煩是攻擊力高得離譜，體技隨便都打一半血，15分鐘限時往往飲水多過打龍。

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即睇MHR Sunbreak 電龍 爵銀龍攻略心得：



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而最麻煩的地方是牠的HP很多同時任務又只得15分鐘，穩打穩扎地防禦/迴避反擊的話很容易超過時間；但趕時間搶攻時又很容易三貓，相當不好打。

如果被爵銀龍的翼或尾巴會被附加「劫血」狀態；劫血會令像中毒般慢慢扣血同時減少所有回復道具的效果（目測減少一半左右），連回復蜜蟲、秘藥也受影響。不過劫血也會讓玩家獲得普攻吸血效果，吸取量和傷害成正比，感覺和Bloodborne的設定頗為相似，都是受了傷後一段時間內攻擊敵人的話可回復部份HP。

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劫血（Bloodborne）

爵銀龍在戰鬥期間會分幾次聚氣，聚滿氣之後就會「變Mode」，雙手和胸口會長出紅色結晶，攻擊力進一步提升、更多招式附帶劫血且不少招式會變成連出兩次。但同時「變mode」後肉質也會變好，雙手和胸口的結晶都是明顯的弱點。持續攻擊雙手和胸口「打爆」紅色結晶的話就可令其倒地及解除變身狀態。

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霸氣變身

由於任務只得15分鐘，單人挑戰的話要爭取每一個輸出空間，尤其是爵銀龍變Mode後雖然更危險但也是寶貴的輸出機會；不用盡每個攻擊機會的話很容易超時導致任務失敗。

攻略方面其實基本上只有正攻一途，要以試玩版提供的裝備和道具在15分鐘內打倒爵銀龍非常考驗玩家的技術尤其是輸出能力，只要輸出機會稍為沒把握好都會超時。除了熟習爵銀龍的招式找出空檔之外，唯一一個技巧就是由本篇以來都存在的「騎其他龍打目標」，地圖上除了爵銀龍還有河童蛙及雌火龍，騎一次用盡其重攻擊可對爵銀龍造成2000左右的傷害。還就是當騎到爵銀龍時，盡可能利用場地上的泥石流或火山，也可造成1800左右的傷害。

河童蛙之反擊

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至於用什麼武器比較好打，記者試了很多武器最後是用銃槍過，因為銃槍的基礎火力比較高只靠砲擊已有很可觀的傷害（不像其他武器系統給你配裝實在麻麻，打起來傷害比自己在本篇的裝備低很多），而且爵銀龍雖然攻擊範圍超大，但是硬直也比想像中長，用盾擋住之後其實有不少時間輸出，很多位擋完之後甚至有時間打完整套上撈->下劈->fullburst。當然如果單挑實在打不過，多人連線的話會較簡單，畢竟爵銀龍肉質不算太過難攪，多人輪流分擔boss目標之下較多機會偷位輸出。

同時銃槍的新蟲技全彈發射火力驚人，最重要是只要捉到timing就可打出全部子彈，傷害效率比將炮擊、龍杭砲和龍擊炮分開幾次打好得多

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危險招式解說：



翼插：攻擊力很高，不過不難閃。變Mode後會左右翼連插兩次，而第二次會delay，如果不相應調整翻滾時機就會被捉。



地走波：發出左中右三個地波，變Mode後左右兩個地波會再分左右45分裂成兩個地波，一直向同一個方向跑很易被捉，反而企定睇準方向再行更易避。



直線地爆：射程遠，起手動作明顯不難閃，只是威力非常高近戰都有機會一下死。變Mode後會連出兩次。



瞬移鋤地：最大威脅的一招，瞬移到玩家旁邊再插地大範圍攻擊，攻擊力超級高，遠程武器就算滿血都會被一下秒殺。幸好範圍不是很大翻滾兩次就能避開，要時常對這招有所警剔，一聽到瞬移音效又見到其閃過自己旁邊時就要馬上開始迴避。



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