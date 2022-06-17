FF7 Remake第二部「Rebirth」正式公開明年發售 FF7RI登陸Steam｜在今日（6月17日）早上Square Enix舉行了Final Fantasy 7 25周年紀念網上發布會，雖然發布會僅得15分鐘但已有不少重磅內容發布，其中最重要的就是大家望穿秋水的《Final Fantasy Remake》第二部終於正式發表。



第二部名為「Rebirth」 將以三部曲形式推出

《Final Fantasy VII Rebirth》（暫譯最終幻想7 重生）是《Final Fantasy VII Remake》系列第二部作品，故事將承接第一集的結尾，講述Cloud克勞德一行人離開米德加城之後的冒險故事。同時官方也表明《Final Fantasy VII》重製計畫將以三部曲形式推出，在 Remake、Rebirth之後還會有一部作品，惟標題及推出時間等尚未公開。

終於見到米德加以外的世界風景

👉 RE4 Ashley真人模特超靚女 網民大讚仙氣女神真人比二次元還可愛

即睇FF7 Remake第二部「Rebirth」正式公開明年發售 FF7RI登陸Steam：



+ 1

👉 JUMP攪笑漫畫TOP15 銀魂第5｜不文泰山、行運超人本本都笑到翻肚

在發布會中公開了約一分鐘左右的影片，實際內容不算太多，主要有Cloud克勞德和Sephiroth賽菲羅斯並肩在野外行走，以及Zack摻扶著Cloud回到米德加的畫面，配以Cloud、Aerith及Tifa的旁白。在《FF7R》第一部的結尾中有暗示本作可能採作時空穿梭或平行宇宙的設計，這些未解之謎或者會在Rebirth中得到解答。

第3部不知道什麼時候才出到呢...假設和第一二部同樣相隔3年半，那就要等到2027年中。

👉 Xbox & Bethesda發布會超強 小島秀夫現身 網民：Sony還有呼吸嗎

遊戲為PS5獨佔，但既然《FF7R》和《FF7RI》都先後推出了PC版，相信FF7 Rebirth也會在PS5版推出的一段時間後移植至PC。

另外除了FF7 Remake第二部正式公開之外，FF7 Remake的PS5完整版《Final Fantasy VII Remake Intergrade》也將登陸Steam；雖然FF7R的PC版已推出了一段時間，但之前都是由Epic Game Store獨佔，現時終於也可以在Steam上買/玩到了。

👉 AYANEO AIR國產手提遊戲機被指是山寨Switch：係咪只對應蒸汽平台

👉 PS5 Last of Us Part1重製版拍板｜爭議總監將修正劇本玩家極不安

👉 海賊王休刊1個月｜尾田宣布7月突入最終章｜附網民整理海賊王年表