Gawr Gura破400萬訂閱兼生日 香港fans集資買巴士廣告祝賀 途人不滿阻街報警 網民：姜濤日你又唔報｜知名vTuber品牌「Hololive」旗下超人氣vTuber「Gawr Gura」，其訂閱人數在最近突破400萬大關，加上6.20是她的生日，全球各地包括香港的粉絲紛紛送上祝賀；香港有粉絲眾籌買九巴車身廣告為偶像祝壽，活動卻以不愉快結局收場。



Fans朝聖途人疑不滿阻街報警 網民：姜濤日又唔見你報

Gawr Gura是Hololive旗下人氣最高的vTuber之一，其訂閱人數在6月16日突破400萬大關，為所有vTuber之中最高。Gawr Gura的鯊魚造型人設出眾，配上可愛聲線及融入大量迷因的幽默談吐，加上她擅長音樂遊戲與唱歌，吸引全球廣大粉絲持續力捧；她由出道之初就一直人氣高企，2020年9月13日首次直播時因網絡問題遲到16分鐘，並僅說出一個「A」字就假裝結束直播，此獨特手法令其在網路爆紅，出道僅兩星期就突破50萬訂閱；到100萬訂閱亦只僅花40天，此紀錄直到最近才被Nijisanji的新人vTuber「壹百滿天原莎樂美」（壱百満天原サロメ）打破。

400萬訂閱，世界第一的vTuber Gawr Gura

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為慶祝Gawr Gura 400萬訂閱兼生日，香港的粉絲集資為Gawr Gura於九巴巴士AVC66（車牌RK4220）刊登生日廣告，在香港多個地方派發應援物品；刊登該廣告巴士的路線為11D，其起點觀塘碼頭有不少fans專程到場「朝拜」觀看廣告巴士，從網上照片所見現場更有多於一位Cosplayer扮成Gura的模樣合照。

Cosplayer到場同慶。圖片來源：LIHKG

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Fans齊集為偶像慶祝本應是一件美事，可惜活動以略為尷尬的形式收場，當日有途人疑因嫌拍攝及「朝聖」的人太多，在車站和fans發生口角繼並報警；惟警方到達現場時報案人士已經離開，fans亦已登上即將開出的應援巴士，到場警員紀錄巴士車牌後便離去。

連登網民指同樣都追星，不用分得那麼細

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網民對此反應不一，大部份網民均對事件表示難過，認為今次事件「動漫迷又被欺負」，指為何早前阻街程度遠遠嚴重得多的「姜濤日」就無人報警，明明兩者同樣屬追星行為，分別只是一個為現實偶像另一個則是虛擬偶像。另一方面也有人認為或許有比巴士廣告更好的選擇，亦有人覺得虛擬偶像的活動應留在虛擬世界。

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