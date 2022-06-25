Metacritic 2022上半年評分最高排行榜Top 10 第一位毫無懸念

Metacritic 2022上半年評分最高排行榜Top 10｜2022年已經過去差不多一半，回顧一下2022上半年在外國評分網站Metacritic上評分最高的10款遊戲，看看有沒有錯過了好遊戲沒玩到。



單看媒體評分未必夠全面 玩家評分比對參考

Metacritic網站上有兩個評分，一個是Metascore，分數來自遊戲網站、評論家、媒體、KOL等集錄後得出的平均分；另一個則是玩家評分User Score，由用戶提交，任何人只要註冊帳戶之後都可留下評分。近年經常流行一個說法是媒體評分已不可信，不過相對地用戶評分也可以受「打手」操作或「評論轟炸」等網民活動影響；目前狀態而言如果Critic評分和用戶評分兩者接近（一樣高或者一樣低）的話，通常就代表兩者意見統一較為可信及有參考價值。

第一名大家就不用猜了就是Elden Ring，不過2~10的排名也都挺有意思

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即睇Metacritic 2022上半年評分最高排行榜Top 10（按Metascore排列）：



+ 5

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第一名理所當然的就是在全球整個三四月成為電玩熱潮的《Elden Ring》艾爾登法環，再稍早時份推出的《地平線西域禁地》也排在第8位。但值得一提的是除了這兩款之外，其他上榜的幾乎都是獨立遊戲或者舊遊戲移植，如第7位的Rogue Legacy 2和第6位的Neon White等；確實除了《艾爾登法環》外近年主要遊戲廠商的作品都相對疲乏多次傳出負面失聞和失敗作品，看來這段時間多玩獨立遊戲是很好的選擇。

一直都叫好但不叫座的十三機兵防衛圈推出Switch版後評分衝上第4位，希望大家都來玩這款好遊戲。

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Metacritic 2022上半年評分最高排行榜Top 10（按Metascore排列）：



【第10位】忍者龜：許瑞德的復仇

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Metascore：88 User Score：8.7



【第9位】最終幻想6 像素重製版

Final Fantasy VI Pixel Remaster

Metascore：88 User Score：7.6



【第8位】地平線：西域禁地（PS5版）

HORIZON FORBIDDEN WEST

Metascore：88 User Score：8.0



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【第7位】盜賊遺產2

Rogue Legacy 2

Metascore：88 User Score：8.0



【第6位】Neon White

Metascore：88 User Score：8.9



【第5位】諾科

Norco

Metascore：88 User Score：7.4



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【第4位】十三機兵防衛圈（Switch版）

13 Sentinels: Aegis Rim

Metascore：88 User Score：8.6



【第3位】史丹利的寓言：終極豪華版

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Metascore：91 User Score：8.3



【第2位】戰神（PC版）

God of War

Metascore：93 User Score：8.6



【第1位】艾爾登法環

Elden Ring

Metascore：96 User Score：7.9



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