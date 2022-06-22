Fall Guys糖豆人轉免費 Switch / Xbox版推出 跨平台帳號申請教學｜在當年剛推出時迎來一陣熱潮，但熱度也冷卻得很快的另類競賽遊戲《Fall Guys》，最近正式改為免費遊玩，連同Xbox、Switch及PS5版本同步推出，變為免費之下霎時又帶起一波回鍋潮，以下為遊玩免費版需知及跨平台進度同步教學。



變免費但PC版變成Epic限定 帳號、物品可繼承

《Fall Guys》可說是歡樂向小遊戲版大逃殺，最多60位玩家同場競技，玩家可以一人挑戰也可最多4人組隊同玩。每場比賽中都會由數個關卡組成，每個關卡都會淘汰一定數量的玩家，而關卡內容可能是障礙賽、生存遊戲或者組隊對戰等；生存至最後拿下冠軍或最後一位沒被淘汰的玩家就是勝利者。

現時玩家已可在Switch、PS4、PS5、XBOX及PC免費下載本作暢玩，惟需要注意PC版現時已變成Epic Games Store獨佔，新玩家想在PC上遊玩的話就只能用Epic Games Store了。

Epic Games Store大概是想用這次機會拉一波新客吧

👉 RE4 Ashley真人模特超靚女 網民大讚仙氣女神真人比二次元還可愛

即睇Fall Guys糖豆人即日免費玩 Switch / Xbox版推出 跨平台同步教學👇👇



+ 7

如果你原本已經擁有Steam或PS版《Fall Guys》，在改版後可繼續在Steam以原有帳號遊玩；在6月21日已擁有遊戲並至少遊玩過一次的玩家可在遊戲改版後獲得「傳承禮包」Legacy Pack作為謝禮，內容包括幾個skin和改版後第1賽季的免費賽季通行證等。

👉 Gura小鯊港飯圍影生誕圖案巴士被報警指阻街｜網民：姜濤唔見你嘈

Fall Guys Legacy Pack

遊戲支援跨平台遊玩（Cross Platfrom）和跨平台共用進度（Cross Progression），只要玩家申請並登入Epic Games帳號，然後在設定中連結其他平台，就能跨平台同步進度及組隊遊玩。

👉 JUMP攪笑漫畫TOP15 銀魂第5｜不文泰山、行運超人本本都笑到翻肚

例如玩家原本已有Steam版遊戲，卻想在轉去其他平台如PS或Switch遊玩；那就先下載PS或Switch的免費版《Fall Guys》，然後去申請Epic Games帳號，將PS、Switch和原本Steam版帳號都連結好。最後在PS或Switch開啟《Fall Guys》遊戲，登入Epic Games帳號，遊戲進度便可以與原本Steam版同步，想用哪個平台玩、和哪個平台的朋友一起玩都ok。

可跨平台組隊同玩是不錯的功能

不過據外媒報導，Switch版的《Fall Guys》遊戲效能實在一般，在TV模式輸出為1080p/30fps，手提模式則只有720p/30fps；雖然Switch有可以帶出街玩的優勢，但畢竟是動作對戰遊戲，FPS不足的時玩起來手感可能會差一些。

👉 中文維基古俄羅斯史200條目由一內地網民花6年偽造 教授也中招

👉 搵工｜曾開分身戶口鬧爆舊公司｜求職見新工被網上起底失面試機會

👉 AYANEO AIR國產手提遊戲機被指是山寨Switch：係咪只對應蒸汽平台