網民發現平價課金大法 一個操作原神Android Google Play課金平接近一半｜手機遊戲課金價格不菲，現時手遊課金「一單」通常要100美金（700港元）甚至120美金，但就算一單課下去仍然可以什麼都抽不到，數百以至過千港元就這樣「射落海」令人心痛。但原來經Android課金的話，只要一個操作就可令課金價格平宜接近一半，大大提高課金的性價比。



斯里蘭卡盧比兌美元大跌 「斯里蘭卡石」課金平接近一半

用Android「合法」平價課金其實並非新聞，其原理是當有外國貨幣在短期內匯率大幅下滑、而遊戲方面仍然用當地課幣來結算課金道具時，經Android轉區去該國家課金就可享受到匯率優勢而平價買石。如當年Puzzle and Dragons PAD和Fate/ Grand Order FGO也有所謂「尼日利亞課金大法」，比原價便宜差不多4成。

最近的「平價地區」則是斯里蘭卡，源於斯里蘭卡盧比在今年3月起突然急挫近5成；由1斯里蘭卡盧比兌0.5美仙跌至0.28美仙；換言之只要當地的商品價格和結算貨幣沒有變動的話，以美元或和美元有聯繫匯率的港幣在當地購物（i.e.課金買石）就可平差不多5成。

匯率直插的斯里蘭卡盧比

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以近期一兩年大人氣的《原神》為例，最貴的一單為788港元 / 120美元，而同樣一單的斯里蘭卡盧比價則是19000 LKR；以撰文時的匯率計算折合約413港幣（1斯里蘭卡盧比對0.022港幣），再計上通常稍高一些的信用卡匯率及手續費等之後，用斯里蘭卡盧比在原神課一單約425~430港幣左右，比原價平了45%，幾乎就是半價了。

19000 LKR

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已有網民在網上公開「斯里蘭卡石」課金方法，方法也不複雜，只要申請一個新的Google帳號，登記付款方式時地區選斯里蘭卡（信用卡則用回本地的即可）；然後在Android手機登出所有其他帳號、僅以此斯里蘭卡帳號登入，到課金時見到確認付款畫面的貨幣是LKR（斯里蘭卡盧比）便成功了。

折實一般425港元左右

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類似的藉由轉區達成平價課金方法也非手機遊戲獨有，例如已在網上廣為流傳的「印度YouTube Premium」也是以類似操作達成。不過此平價方法一直以來都是只有Android可用，因Apple或PlayStation等其他平台絕大部份情況都是用美元結算，無法這樣借匯率差「偷雞」。

事實上這對方官來說也並非很難解決，只要將自己的遊戲在所有地區 / 平台都改以美元結算統一價格就能杜絕「平石」；但這樣一來對於「真正」該地區的玩家來說，課金就會突然貴了一倍甚至更多，令其完全失去課金的意欲。

香港也有不少在用印度YouTube Premium

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另外雖然這是經Google Play官方途徑合法購入的課金而非「黑石」，但是跨區課金有可能違反遊戲的服務條款，因此玩家轉區買平石的話有機會被官方直接ban account，亦有可能官方會將玩家暫時封鎖、直到向玩家追討回買「平石」的差額後才解封。

課金便宜差不多一半固然是非常吸引，只是風險就請自行承擔了。不過雖說有可能被ban，一直以來PAD、FGO的尼日利亞石到現在原神的斯里蘭卡石，暫時都沒聽到網上有課完之後被ban的報告；始終是真金白銀地課，相信只要不是太過份官方都會隻眼開隻眼閉。

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相信由斯里蘭卡幣在3、4月開始暴跌就已經有人買平價石了

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