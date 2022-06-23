2022年七月新番動畫表 18套必追推薦 多套強檔人氣漫畫改編｜不經不覺已經來到6月底，換言之7月新番（夏番）將要開始放映了，延續了4月新番的強勢今個夏番也有相當多十分有睇頭的作品，動漫迷們記得要空出時間出來追番了。



多套高質漫畫改編 強檔動畫續作、舊動畫「詐屍」驚喜登場

延續了今年4月新番的特點，7月新番也有多套由高人氣或評價極高的漫畫改編而來的動畫，最大亮點當然是自第一季播出之後就在動漫迷中被公認為神作的《來自深淵》第二季《烈日的黃金鄉》，另外注目作品還有人氣和和評均相當高的攪笑漫畫《異世界大叔》、以及多次被選為「最想要動畫化的作品」第一名、高水準漫畫家水上悟志原作的《惑星公主蜥蜴騎士》等。同期還有《OVERLORD》、《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》兩部超人氣輕小說改編動畫新一季，可說是百花齊放。

終於等到來自深淵的第二季了...

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另外值得一提是還有一些「詐屍」相隔多年未有續編的動畫復活，最注目有當年評價極高、一直都被動漫迷敲碗要求出第二季卻一直未有如願的《打工吧魔王大人》在相隔差不多10年之後終於推出第二季；還有在動漫迷間有「殺人網球」別稱的少年運動漫畫《新網球王子》也再次TV動畫，不計期間的劇場版、OVA的話，上一部網球王子的TV動畫也差不多有10年了。

2022年七月新番動畫表18套必追推薦：



【01】來自深淵 烈日的黃金鄉



【02】OVERLORD Ⅳ



【03】在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼IV 新章 迷宮篇



【04】異世界迷宮裡的後宮生活



【05】異世界歸來的舅舅（異世界叔叔）



【06】惑星公主蜥蜴騎士



【07】新網球王子U-17 WORLD CUP



【08】打工吧！！魔王大人 第2季



【09】出租女友 第2季



【10】新來的女傭有點怪



【11】狂賭之淵：雙



【12】徹夜之歌



【13】傳頌之物 二人的白皇



【14】即使如此依舊步步進逼



【15】影宅 第2季



【16】Engage Kiss



【17】轉生賢者的異世界生活



【18】天籟人偶 Prima Doll



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