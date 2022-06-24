外國遊戲媒體爆料 GTA 6發售日及劇情設定流出 新主角為兩兄妹｜GTA V由PS3玩到PS5，玩家之間經常開玩笑地說「永續GTA V」「還能再戰10年」；但想當然Rockstar已在全力開發GTA系列最新作GTA VI。只是官方目前還未有任何正式公布，因此各種傳聞和爆料也一直流傳，最近就有外國媒體指獲得Rockstar內部員工爆料，爆出GTA VI的發售日及劇情設定。



兄妹做主角打倒黑心企業聯盟 將有現代科技武器

今次爆料由外國遊戲媒體「xfire」提供，爆料人則是長期Rockstar線人「Matheusvictorbr」（twitter @Matheusbr9895_）。據爆料指GTA 6的主角為一對兄妹（或姐弟，未有詳細說明哪個年紀較大），這對兄妹的父母在2003年被企業聯盟（cartel）殺害，而這段慘劇將會是遊戲的序章，地點方面很大可能是巴西。

故事的本篇則發生在2020年代，可能是2023又或2024年，兩兄妹已長大成人惟分別處於對立的立場；哥哥是「DOA」（比對現實中存在的「美國緝毒局」 Drug Enforcement Agency / DEA）的探員，而妹妹則打算用自己的方式為父母報仇，她潛入當初殺死她父母的企業並不停向上爬，以求在內部顛覆整個組織。

可惜是次爆料只有文字未有圖片

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遊戲的舞台將會定在古巴、哥倫比亞，以及來自2002年的GTA: Vice City的「罪惡城」，以及來自Rockstar另一個遊戲《Manhunt》的Carcer City。

即睇外國遊戲媒體爆料 GTA 6發售日及劇情設定流出 新主角為兩兄妹：



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Carcer City來自Rockstar的另一款舊作《Manhunt》，這個地方在GTA系列亦曾出現過，但基上本都只是以彩蛋形式出現，兩個IP不曾有過正式聯動。但或許由GTA 6開始兩者就會正式連接起來也說不定。而在系統和玩法方面，據報GTA 6將會加入可破壞建築物的玩法；同時由於遊戲設定在2020年代的現代，遊戲中將會有系列以前未出現過現代高科技武器供玩家使用。

最後是大家最關心的上市日期，爆料指GTA 6目前的計劃是在2024年推出。

GTA 6，如果真的2024年玩到也算好了...（印像圖片）

除了GTA 6之外爆料也提到GTA系列其他作品的消息，首先是GTA Online會持續更新，爆料指官方將會進一擴大地圖及加入「自由城」Liberty City；也會加入新的活動，包括一個名為「Cops'n Crooks」的模式，玩家將會和GTA系列主要反派「Don Percival」對戰。還有就是GTA 4的高清Remaster亦已在計劃中，但未有發售時間表。

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