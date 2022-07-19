FIFA 23｜隨 EA 失去 FIFA 的授權，今年推出的《FIFA 23》將成為最後一集《FIFA》，因此今集的關注度都比以往高。EA 近日公布了《FIFA 23》的標準版和終極版封面，麥巴比將會連續三年成為封面人物。 EA 說這次的遊戲內容將會是最豐富，不過詳細仍未公開，而 Twitter 上就有不少爆料，更公開了 Career Mode 的升級玩法。



《FIFA 23》封面

EA SPORTS 終於公布了《FIFA 23》的終極版封面，作為 EA 和國際足球協會合作的最後一集《FIFA》，封面將由身價極高的麥巴比（Kylian Mbappé）和車路士女足球星卡爾（Sam Kerr）出任。麥巴比已連續三年登上《FIFA》系列的封面，而卡爾即是《FIFA》首次使用女足球員作封面，有機會意味著今代能在所有模式中使用女足球員，以及加入更多女子職業聯賽球會。

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標準版的封面則有兩款，一款是由麥巴比出任，而澳洲和紐西蘭的標準版即由卡爾出任。

（Twitter@FutReveal 圖片）

Career Mode升級

根據「Sportbible」的爆料指，《FIFA 23》的 Career Mode 將有所提升。在現在 Career Mode 中，玩家可以創造屬於自己的球會，由波衫﹑會徽﹑球場，到組織球員，都由玩家從頭創造，而《FIFA 23》將加入真實的球會領隊（manager），包括高普﹑哥迪奧拿﹑林柏特等，透過扮演高普來經營球會。

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根據 Twitter@FUTZONEFIFA 爆料，作為封面的麥巴比將成為《FIFA 23》初始能力值最高的球員，總能力值達93，速度（PAC）更高達98。而更多新模式﹑跨平台可能性﹑新skill move等，可能會在20日晚上11點發布的《FIFA 23》Trailer 中看到。

資料來源：sportbible