Lia參加「日本秋祭 in 香港」11月舉行香港個唱｜日本盛傳10月完全開放免簽自由行，雖然未經證實，但唔緊要，因為日本國駐香港總領事館將在10 月至 11 月在香港舉行名為「日本秋祭 in 香港」的一連串活動，除了日本美食、文化交流等，最大件事就是試機天碟級經典動漫神曲《鳥之詩》的知名Anisong女歌手Lia ，將成為疫情3年來首個在香港演出的日本歌手！



Lia參加日本秋祭｜水樹取消行程後3年終有動漫歌姬在香港開com

記得2019年水樹奈奈因香港社會運動取消香港演唱會，而後來就是疫情影響，足足3年未有日本歌手在香港開演唱會了。配合10、11月日本秋祭 in 香港，殿堂級日本動畫女歌手，曾主唱發燒天碟級名曲《鳥之詩》的歌手Lia，將於11月12日，假西九龍文化區Freespace The Box，舉行她本人6年後首個個人演唱會！

Lia 15歲就開始美國留學，2000年在美時已主唱過返《AIR》的主題曲《鳥の詩》，之後有《CLANNAD ～AFTER STORY～》、《Angel Beats!》、《Mekakucity Actors》、《Charlotte》等電視、電影動畫歌曲。



最有趣之處，是Lia已在香港定居8年，早前更曾在Twitter分享在香港坐「亡命的士」的經驗。這位日本歌手，作為疫情後首位在香港舉辦演唱會的日本動畫歌手，意義非凡。她本人表示「近幾年全球都難以舉行現場演唱會，所以覺得今次機會好難得。雖然名義上這一我的一場海外演出，但我已在香港住了8年，這城市也是我的hometown，所以感受很深，期待到時能與香港觀眾見面。」

Lia出席日本秋祭發表會（鍾世傑攝）

順帶一提，Ani One 動畫串流平台，會請到Lia以及喜愛日本動漫遊戲，也曾在動漫節唱歌的Sony Music人氣歌手Mischa葉巧琳，一齊舉行網上直播音樂會！Ani-One 母公司Medialink 本身正是10月重頭大作《鏈鋸人》的片商，到時會不會翻唱相關歌曲呢？



其他日本秋祭in香港 活動內容介紹

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樂：Ani-Music-One 線上音樂會



網上動畫平台 Ani-One YouTube 頻道會進行多次線上直播，邀請香港歌手、KOL、日系偶像翻唱《我的英雄學院》、《咒術迴戰》動漫 OP、ED 歌曲。（圖為2021年香港女團乙女新夢參加Ani-One YouTube直播，收錄《我的英雄學院》 歌曲時的情景）



Ani-One 今次會請Lia以及喜愛日本動漫遊戲，也曾在動漫節唱歌的Sony Music人氣歌手Mischa葉巧琳，一齊舉行網上直播音樂會Ani-Music-One 線上音樂會！Ani-One 母公司Medialink 本身正是10月重頭大作《鏈鋸人》的片商，到時會不會翻唱相關歌曲呢？

Sony Music人氣歌手Mischa葉巧琳

Ani-Music-One 線上音樂會 2021年圖片（Ani One 圖片）

映：大師級動畫電影播放活動



11月12至20日，MCL德福戲院會有一系列日本大師級動畫電影播放，比如有《海獸之子》、《心靈遊戲》，湯淺政明及河森正治有份參與的《天才狂歡派對》1/2。全部為日文原聲，英文字幕播放。

食：Oishi Japan!



10 月 29 日至 30 日在 PMQ 舉行座談會，日本東北各縣達人實時網上與香港市民分享東北農林水產美食的魅力。 講到日本農林水產，動漫迷一定有玩過圖中這款以種米為主題的和風動作RPG的『天穗之咲稻姬』(天穂のサクナヒメ)。

以種米為主題的和風動作RPG的『天穗之咲稻姬』(天穂のサクナヒメ網頁圖片)

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飲：珈琲／日本酒祭



首個集日本掛耳咖啡包及和日本清酒的體驗活動，現場亦設咖啡、清酒試飲，更有日本清酒、京都珈琲（咖啡）產品、匠人精製器皿發售。

日本漫畫真是甚麼類型的主題都有，日本酒會推薦你看經典作《夏子之酒》，而《放學後的咖啡廳》就更年輕人，講一位喜歡懷舊文化的女子高生，意外發現不苟言笑的男同學，竟然是純喫茶店店長。

《夏子之酒》、《放學後的咖啡廳》漫畫封面圖片

玩：PMQ日本祭典舞台



由香港日本料理店協會主辦，10月29日至30日將在PMQ開設日本祭典舞台，有角色扮演和盆舞睇，更有日式屋台屋賣日本產食品，仲有撈金魚祭典攤位玩！

日本觀光局圖片

武：日本武道巡禮 2022



邀請修習居合道、合氣道、空手道和日本樂器尺八的高手，向觀眾現場練武示範氣勢迫人的武技。

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關於日本秋祭 in 香港



「日本秋祭 in 香港」自2016年舉行，與香港、日本的文化團體、學校、企 業、地方政府機構合作，每年10 月至 11 月前後以一連串活動在香港展示日本的魅力。現時港人去日本旅行條件較複雜，這時候有日本秋祭，真是有種「返鄉下」的感動。

日本秋祭 in 香港網頁圖片

日本秋祭 in 香港網頁

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