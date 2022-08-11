MHR Sunbreak攻略 新系統玩法解說 傀異探究 武器、防具傀異鍊成｜MHR Sunbreak的第一個免費更新已經推出，今次更新的內容量相當多，相信獵人們都已經急不及待準備打新龍整新裝了，以下為今次更新追加的新系統及強化解說，包括傀異探究任務、傀異鍊成和傀異研究所等。



傀異探究任務 = 調查+公會任務

當玩家完成4隻新魔物（紅蓮爆鱗龍、金火龍、銀火龍和月迅龍）的緊急任務之後，就會開放新玩法「傀異探究任務」以及一系列新內容。傀異探究任務其實就是將MHRise的傀異化魔物、MHWorld的調查任務和以往的公會任務合為一體的玩法：玩家在遊戲中採集素材或是破壞魔物的部位時有一定機率獲得傀異探究任務，每個任務都有其Lv，任務中的魔物會因應Lv上升而強化（主要是血量增加）；但相對地任務的Lv越高，掉落的報酬就越好，一些高級素材需要一定等級以上的傀儡調查任務才能獲得。

公會任強勢回歸，獵人們刷到吐血

新魔物的攻略及裝備圖鑑請見另文：



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而玩家獲得的傀異探究任務的LV則視乎玩家自身的「傀異研究等級」；傀異調查等級通過不停打傀異調查任來提升（和升HR / MR差不多），換言之就是一直肝傀異調查就是了。從傀異調查任務可以獲得新的傀異化素材和精氣琥珀，用來作武器和防具的傀異鍊成之用。另外也可以獲得「探究硬幣」，能夠在同樣是今次新加的傀異研究所中兌換物品。

傀異研究等級有排升...

另外值得一提是據網上驗證，貓的弱小招來對傀異調查任務的魔物「沒有效果」，請改吃其他貓飯。

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武器傀異鍊成 ＝ 聚魔之地強化

1.1新加了武器和防具的傀異練成，武器的傀異鍊成其實就等於MH World那時的聚魔之地強化，只是需要的素材由靈脈玉變成了各種傀異化素材。玩法也和聚魔之地強化一樣，武器共有5格強化槽，可按自己喜好裝配攻擊力提升、屬性值提升、會心率強化等效果。武器的傀異強化沒有隨機要素，只要打到素材就能夠強化，不過高級的素材需要EX5星才能獲得，需要打到傀儡調查80級以上才能獲得。

武器傀異鍊成雖然不用洗隨機，但是就需要消耗大量的傀異化素材，還是要用力去刷任

防具傀異鍊成 = 抽蛋機 隨時洗到2046

另一個新系列防具傀異練成大概是今集最肝的地方，消耗從傀異探究任務獲得的琥珀精華進行鍊成，防具的性能就會隨機改變，出來的結果可以包括防禦力和耐性的增減、擴充飾品洞數、增加新的技能、提升或者減少防具本身已有的技能等級等等。

目前仍未知各種變數的上下限及詳細規律，不過相信會和護石類似，技能會有分稀有度、不同種類的技能等級會有其上限；也有說法是如果抽到技能等級下降、其他性能如洞數、防禦力等的提升就會較多，這些有待考究黨來驗證，反正玩家角度來說都是刷到符合理想的狀態為止。

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防具傀異鍊成真是巨坑...但可以預想到一整套裝都傀異鍊成之後上限會突破天際

防具傀異鍊令防具性能和配裝可以有翻天覆地的變化，例如玩屬性攻擊的防具如果刷到一個連擊就是很大的提升；另外一些「自我矛盾」的防具，例如同時有匠和裝填擴充的防具，就可以刷到其中一種技能的等級下降來換取更多性能，可說是有無窮可能（和肝度）的系統。

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傀異研究所 = 神秘鍊金

新開放的內容還有傀異研究所，和MHWorld的神秘鍊金差不多，可以用探究硬幣來交換各種道具，主要是可以換到各種魔物的天鱗，可以當成是一種保底機制，死活都不出某個天鱗時就可直接去換。不過來到MHRise天鱗的掉落率比以往好太多了（例如銀火龍天鱗，爆頭就有15%掉落，相當佛心），感覺直接去刷怪會比用硬幣交換化算，當然有多一個選擇總是沒壞處。

多一個入手途徑總沒壞處

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