旺角朗豪坊即日至 9 月 12 日舉辦BANDAI玩具展覽「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」，有炒到飛起的日本秋葉原TNT限定版「Metal Build 出廠西」Strike Gundam HELIOPOLIS ROLL OUT Ver.- 正價發售！仲有解體匠機沙煞比實物展出、《One Piece》新電影主題打卡位！



首映禮背景打卡牆：SPY x FAMILY 海賊王、火影大集合

秋葉原Gundam Cafe 結業後，原址開了TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 超巨型新鋪！4款開張紀念店鋪限定版中「Metal Build 出廠西」Strike Gundam HELIOPOLIS ROLL OUT Ver. 在香港曾炒至1900元，而今次香港展覽內只需要$1440就買到，加上拉打、初號機、Ultraman Z 四款限定figure 一同在旺角朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 展覽內發售，場內還有2 米高 BIG MOM 及 1:1 NARUTO 立像，《SPY x FAMILY 間諜家家酒》Figure 初登場，去唔到日本玩就記得別錯過！

「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」入場除了要睇2米高BIG MOM，最重要就是買Metal Build 出廠西。（鍾世傑攝）

SPY X FAMILY 傑佛家三口子立板，可以埋去跟他們一起影相。

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4隻限定／5款罕有必搶玩具｜爆紅動漫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》Figure 初登場

TAMASHII NATIONS STORE TOKYO期間限定店除了4款TNT店鋪限定版，還有很多BANDAI 玩具賣，當中有5件是記者推薦、市面難買的好物，首先就是Figuarts Mini 《SPY X Family》安妮亞、約兒、黃昏Q版公仔，市面現貨難求；而她們3人的SHF可動人型亦會首度展出。

場內限定／必買產品一覽（圖片有價錢）

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還有《咒術迴戰》《魔法小神童加旋》的figure新作展出。

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溫馨提示！高達迷記得上10樓

行完4樓千祈唔好去坐港鐵返屋企，因為真正重點「解體匠機 Sazabi 沙煞比」被安排放在10樓萬代展覽館 TAMASHII SPOT 內展出。這重量級新作將於12月發售，成2萬港紙一隻，睇完當買！又或者睇完你會限唔住訂。

「解體匠機 Sazabi 沙煞比」被安排放在10樓萬代展覽館 TAMASHII SPOT 內展出（鍾世傑 攝）

解體匠機沙煞比展品

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「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」開放詳情:



日期：2022年8月11日至9月12日



時間：8月11日有特別安排 IP CLUB會員6點入場（下載朗豪坊app免費入會）／一般來場者8點入場／8月12日至9月12日 中午12時至晚上10時



地點：朗豪坊 4 樓通天廣場



收費方式：現金／八達通；滿300蚊收支付寶／Alipay／信用卡 （Tap N Go消費券能以apple pay形式使用）

未能使用2種新的消費券平台：PayMe 及BoC Pay／另外也不收AE卡