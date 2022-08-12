MHR Sunbreak攻略 快刷傀異研究等級方法 EX 5星解放條件｜MHR Sunbreak的第一個免費更新已經於8月10日推出，新增加的傀異調查任務須要不斷刷怪升Rank才能開放新傀儡化魔物和素材，以下為新EX 5星任務解放條件及快刷傀異研究等級方法。



升傀異研究等級先有EX 5星 加油努力刷

當玩家達到傀異研究等級51時，就會開放EX 5星魔物i.e火龍等的傀儡調查任務，從中可獲得新的Rare 8的傀異化素材（凶鱗等）及精氣琥珀‧尖，前者用來進行最高級別的武器傀異強化（解放最後的插槽等），後者則是Rare 10防具的傀儡鍊成必需要用到。而當傀異研究等級達到81之後，就會開放常規的EX 5星任務；不過一般而言還是打調查任務較好。

如果不考慮傀儡化素材、只是想要快刷傀儡研究等級的話，最容易的方法就是不停刷一些容易對付的魔物；因為傀儡調查任務的Ex星數以及魔物種類對傀儡研究經驗的影響很少，但不同魔物之間的難度差距卻可以很大，例如冰人魚龍真的...別說要快刷，能不能穩過都是問題。

狩獵研究所發布的委託能獲得較多傀異調查點數，但實際也就4百多一點；如果剛好目標是較難對付的魔物，那還是刷毒妖鳥比較快

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刷弱怪物快速升Rank

比較建議刷毒妖鳥，畢竟是相當有名的「魚腩」魔物全身都是弱點，用雷屬打的話就更快；如果已經整了銀火龍裝，配合雷神龍雙刀等高雷屬武器可以打出幾近瘋狂的輸出。

用雷雙刀打毒妖鳥，隨便一個鬼人亂舞、鬼人強化連斬或是螺旋斬都是千多二千傷害

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另外是當調查任務有較難的條件，如限制時間較短、可力盡次數較少等時，完成任務獲得的傀異研究經驗也會增加；相對地如果有更寬鬆的條件如可貓5次之類，傀異研究經驗就會減少。理想情況是盡量打短時間限制的任務，因為一般情況下4人連線打傀異調查任可在10分鐘左右完結，solo打可能較慢但最多也就13到15分鐘一場，實則上等於沒有反效果，卻能有更多的經驗。如果自己開到這些好的任務，也可以積極用事先發出邀請功能找街客打掉。

有較難條件的任務在結算時會有調查點數加成，如限制時間就會有25%加成

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建議可以多利用「救難訊號」任務看版，直接搜尋其他玩家的毒妖鳥任務加入；若運氣好遇到較老練的街客、懂得輪流放陷阱控場打的話，甚至5~6分鐘就能打完一場，能得到接近300的傀儡研究點數。

街場遇到熟手技工的話可以5分鐘左右打完一條毒妖鳥

在出任務期間見到素材點有噬生蟲效果（有紅色光點飄浮）時可順手採集，能有機率獲得傀異調查任務。

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