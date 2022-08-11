MHR Sunbreak攻略 防具傀異鍊成結果重置方法 不浪費素材洗技能｜MHR Sunbreak的第一個免費更新已經於8月10日推出，新追加的「防具傀異鍊成」系統雖然可能防具的性能大為提高，但同時也需要大量材料來刷隨機的鍊成結果，不過幸好防具傀異鍊成和護石一樣可以用save load大法來重置結果及「推表」，以下為教學。



*注意此重置方法有機會被官方修正，想刷技的話就快手一些了

防具傀異鍊成結果重置方法 今次唔使搵金獅自殺更快手

防具傀異鍊成是今次更新追加的強化系統，消耗從傀異探究任務獲得的琥珀精華進行鍊成，防具的性能就會隨機改變，出來的結果可以包括防禦力和耐性的增減、擴充飾品洞數、增加新的技能、提升或者減少防具本身已有的技能等級等等。

然而由於鍊成結果是隨機出現，可能鍊成很多次都未能出現合心水的結果，幸好現時防具鍊成和之前的護石一樣有重置結果的方法。操作也十分簡單，首先玩家需要一把已經「傀異適應」i.e.開放了傀異鍊成的武器（任何一把都可），如果已經有一把就不用另外再做了。然後當然就是需要一定數量的「精氣琥珀」，一般準備10次的份量就差不多，當然你想預視更多次鍊成的結果就要更多素材。做以上準備之後存檔，然後去設定處關閉自動儲存功能，便可以開始洗鍊成結果了。

防具傀異鍊成可以平白變多一兩個技能出來，而且不一定是垃圾技能可以有匠、連擊等強力技能，想想如果5件都洗到一個匠出來就等如平白了多一個匠5，相當離譜

按圖放大防具傀異鍊成結果重置方法 不浪費素材洗技能：



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以下以鍊成5次為例子：5次以內如果出到心水的鍊成結果當然就是馬上存檔收下來了；如果沒有合心意的話，就「不存檔」回到標題畫面（拿回用掉的素材），然後就進行洗鍊成表的操作；但今次不用找鬥技場的金獅子自殺，重置防具傀異鍊成表的方法是「在任意武器的傀異鍊成處選擇任意強化然後取消」。

選擇強化後在素材確認畫面再取消就能更換防具鍊成結果表

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玩家不需要實際消耗素材來進行武器傀異鍊成，只要選擇任何一個強化、看到素材確認畫面再取消，便會更換鍊成結果表。然後便再鍊成5次，看看有沒有心水的結果；若然重置後仍然沒有合心意的結果，那就再次「不存檔」回到標題畫面，然後再次進入武器傀異鍊成，但今次就需要選擇任意強化再取消「2次」才能換到再新的鍊成結果。如果仍然需要再次重置就需要選擇任意強化再取消「3次」，如此類推，直到有想要的結果式者不想再刷為止。

另外還有一個秘技，就是可以將想要的技能配去另一件防具，例如重置的期間洗到一個「攻擊」，想要配去特定的防具的話，那麼就同樣「不存檔」回到標題畫面，然後進行相應的推表操作，最後再以想要獲得技能的防具進行鍊成，就可以將技能配到該防具上。

低rare的防具進行傀異鍊成時會獲得較強的效果，所以不一定是只洗新魔物的防具，既有的強力防具也可以洗洗看。

這招配技不限部位，但只能在相同稀有度的防具使用，如果換了不同稀有度的防具會發現鍊金結果並不一樣，大概是不同稀有度的防具有各自的鍊成表吧。

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