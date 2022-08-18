《新世紀福音戰士》系列自 1995 年誕生以來，「EVA」震撼了全球動畫迷，成為影響後世不少動畫作品的教典、全球知名。2007年導演庵野秀明從GAINAX社獨立出來後，創作出《新世紀福音戰士新劇場版》系列：經歷《：序》（2007）、《：破》（2009）、《：Q》（2012）後，2021年因疫情只能於日本上映的最終章《：終》， 8 月 18 日終在香港上映，亦是除日本以外世界首次戲院公映，香港影迷還可以看 4DX 及 MX4D 版本！



再見了，所有的福音戰士劇場版！

不少香港EVA忠粉，去年可能已在Amazon Prime 網上收看，也有人不懂申請Prime，一直等到今年入場見證EVA最後終結。有見及此，我們送上全3集「EVA新劇場版」電影劇情整理懶人包，整理了前3集劇情，知個大概就可以馬上理解《終》的劇情。

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2007年《EVANGELION : 1.0 序》

新劇場版原定以日本舞樂藝術的「序破急」原則而命名。《序》作為原定三部曲中的首作，劇情與TV版原作分別最少，不難理解。

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2009年《EVANGELION : 2.0 破》

《破》劇情約為TV版第8話到19話，劇情完全脫離舊作，更有新女角四眼妹真希波，角色性格變得更加開朗積極，最後碇真嗣在日本經典民謠曲《翼をください》陪襯下，勇敢拯救綾波麗，非常感動。

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2012年《EVANGELION : 3.0 Q》

原定「序破急」三部曲計劃，因為日本2011年發生東北地方311地震，庵野秀明感受極深，心念一轉將《急》改為《Q》，故事中時序與《破》之間有14年空白期，觀眾反應兩極。同時，片尾又公開了第4部電影《終》的預告，不過所有片段最終都沒有沿用在真正的《終》內。

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《終》製作經年．庵野導演曾拍到想自殺

《新·福音戰士劇場版：終》的製作拖了極長時間。一般人以為是疫情影響，但在《終》上映後，日本NHK電視台同步播出長達4年的庵野貼身追訪紀錄片《再見了 所有的福音戰士 庵野秀明的1214天》。片中庵野爆料，原來《破》上映後，他被網民惡意攻擊，他甚至曾經想過自殺！



《終》既是《福音戰士》的結局，更是年達60歲的庵野，跟《EVA》系列所有角色的一次道別，放下才可以前進。想完全理解《終》，又或想多了解庵野內心世界，《福音戰士劇場版》片商新映的串流平台「Let's See」可以睇到，非常建議入會收看。（連結）

福音戰士劇場版終｜庵野秀明紀錄片爆10秘密 曾崩潰失蹤更想自殺

－－－－福音戰士劇場版終 劇透界線－－－－

《終》在上映後，日本觀眾評價兩極，有些人對結局非常滿意，表示感動且令人釋懷；但亦有另一派觀眾對某劇情萬念俱灰，更表示嬲到要賣光現有EVA精品，即睇原因：



連登劇透Post有人表示感謝有劇透，說直接入場應該會爆血管死（Lihkg）

警告：以下內容含劇透

👇EVA新劇場版終評價兩極 爆血管因一個原因(含劇透)👇

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