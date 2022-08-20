C100同人展 Cosplay圖集｜Comic Market 100（C100）日本最大型同人活動早前於8月13日至14日舉行，今年人氣比疫情期間的C99高出很多，Enako、伊織萌成名上岸後，公開場合不是跟廠商合作，就是Cos原創角色，但是不緊要，因為場內仍然有大量高質的角色扮演者！



C100 同人展 Cosplay 圖集

Hololive VTuber仍然是最多人扮演的角色，Lycoris Recoil 莉可麗絲這部連小島秀夫也點名的神槍少女作品，亦有很多人玩。不講太多了，睇圖吧。

宝鐘マリン（@41futon）

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リコリス・リコイル錦木千束（@kupoooooooo）

Netflix大熱搞笑作品《異世界歸來的舅舅》，這位Cosplay根本是神還原。

C100 Coser 40+張靚相逐張睇

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ENAKO擺攤出原創造型寫真集（伊織萌 IG圖片）

伊織萌是品牌合作兔女郎造型（伊織萌 IG圖片）

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同場睇C100 搞笑Coser｜扮和牛Siu4

香港動漫電玩節發出性感cosplay限制指引，搞到全香港人以為Coser只有性感一途，但其實一向Coser都是以個人喜好選材，可愛、有型以外搞笑、無厘頭也是一大強項。即睇C100內其他搞笑coser，竟有人扮和牛！有明即是Comiket舉行地點，所以Coser就扮成「有明牛」，肉質為C100級。另外還有人扮扮internet explorer「車頭相」（大吉利是）。

有明即是Comiket舉行地點，所以Coser就扮成「有明牛」，肉質為C100級。（ @nandakaomo）

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