日本漫畫在全球的影響力極大，很多人都從中獲得勇氣﹑熱血﹑希望，運動漫畫更成為不少職業運動員能每日艱苦訓練的精神食糧。日本富士電視台節目《Junk SPORTS》，近日製作了一個特輯，訪問 1384 名當地大學生，在超過 2100 部運動漫畫中，選出 Top 20 部作品。



運動員投票的最佳作品

《Junk SPORTS》今次的投票非常有參考價值，第一是可以選擇的運動漫畫超過 2100 部；第二是受訪的大學生，都是來自日本體育名門大學，正參與不同運動部的運動員學生。因此，能脫穎而出的作品，至少在運動員眼中有一定的認可。

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Top 20 運動漫畫

一說到運動漫畫，當然有一些作品名字會即時浮現在腦中，《網球王子》﹑《足球小將》﹑《男兒當入樽》，而這些經典都理所當然的打入 Top 20 名單，不過當中也有一些喜出望外的結果。在第6～10位中，全都是足球漫畫，而作為足球漫畫代表作的《足球小將》只得第 9 位，更被小學生神作《閃電十一人》（第 8 位）超越。

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長江後浪推前浪

運動漫畫累積發行量排榜首的《男兒當入樽》（超過1億2000萬冊），在這次票選中竟失去第一寶座，被 2012 年～2020 年連載的《排球少年!!》超越。在作者古館春一的極力爭取下，終於可在《週刊少年Jump》上連載排球漫畫。以矮小但具有出色彈跳力的日向翔陽和擁有天才舉球技巧的影山飛雄成主軸，開展「春高」﹑「IH預賽」﹑甚至職業聯賽的故事。

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以下內容有部份劇透！請斟酌觀看

《排球少年》出色地傳達運動漫畫需要的熱血，同時能表現出運動真正帶給運動員更多的是無奈﹑自責﹑悔恨。一心想成為王牌主攻手的日向翔陽變成「最強誘餌」﹑傳說的「小巨人」放棄排球成為漫畫家﹑因傷或身體不適被迫下場的球員。和現實一樣，《排球少年》中很多角色最後都沒能當上職業球員，但這並沒有阻礙他們繼續熱愛運動，也沒有後悔曾愛上運動。

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《Junk SPORTS》的投票中，選擇《排球少年》的大學生也指出，這部作品能打動人心的除了熱血外，是有關比較落敗後的描寫，這也是只有參加過運動部組／團體的人，才能深刻體會和共嗚的滋味。

👇👇《排球少年!!》主要球隊應援旗（橫幅）👇👇

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資料來源：Twitter@fujitv﹑FujiTV