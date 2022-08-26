一番賞（一番くじ）是一種來自日本，以定額抽籤方式，有機會抽到高價獎品的小遊戲，主題包羅萬有：高達、EVA、拉打、Sanrio、角落生物樣樣齊，花費不多又有驚喜，星期六日總會在某些玩具店林立的商場，見到一班朋友、情侶、一家大細在抽。



日本南夢宮官方公然犯法

但原來近日大阪日本橋namco官方店爆出作弊風波！店家出陰招做手腳，降低了玩家中大獎機率，事件經查證屬實，bandai namco為保商譽，除了歉意更下令店鋪結業。而香港雖然因為有「賭博條例」，店家都是以偷雞方法發售，當中亦有不少古惑招數。

此店的地面1F本來全層都是一番賞官方店，現已結業。

日本也推出了一番賞ONLINE，直接網上抽，獎品郵寄到府上。

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先了解一番獎玩法

以BANDAI推出的一番賞為例，會以英文字母分成多舍不同珍罕度的等級，愈高級數量愈少、禮品價值更高更吸引。有部份款式為了令大獎更吸引，相對細獎就會更加流，比如下圖《星之卡比CAFE》，抽1次700日圓，A獎是figure、B獎是三文治飛碟機，各只得1件，而G獎只是20蚊也嫌貴的毛巾，而且可能有幾十件，令玩家更難抽中大獎。

《星之卡比CAFE》一番賞海報

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分析3大古惑招

為增加透明度，生產商會見求店鋪在當眼位置公開張貼相應的海報，上面會有1格1格列明有獎品數量，店家要將抽出的籤尾貼在列表，令玩家清楚看到還餘下甚麼獎項未被抽中。但如果不好彩，一開售即被人連中多款大獎，餘下數十個細獎即會無人問津，所以古惑商人會有幾道招數欺騙買家：



店家要將被抽中的籤貼在列表上，令玩家清楚彩池中還餘下甚麼獎項。（示意圖）

第1招｜「混籤」魚目混珠

這招就是今次日大阪日本橋namco官方店使用的賤招！由一位日本YouTuber「オールト店長」揭發。2022年7月17日，當事人發現大阪日本橋門市開售《一番賞 七龍珠 EX 人造人的恐怖》系列，不少玩家都以 D 賞人造人 19 號、E 賞人造人 20 號（全套 80 抽，兩款也僅有 1 籤），這兩款香港炒價高達$3200的figure為目標，前來碰碰手氣。

D 賞人造人 19 號、E 賞人造人 20 號在香港旋拍炒價高達$3200。

這套一番賞共有80籤（850日圓抽1次），當晚日本橋門市限制每個買家最多只能抽20籤，頭3位客人各抽了20次，那樣彩池中理應只剩下 20 支籤，當時如果正常餘下20籤，當中有2個A賞、B/C賞各1，加上LAST ONE賞；換言之下一位玩家花17000日圓，即可得到炒價總值高達4萬日圓的禮品！

當時如果正常餘下20籤，當中有2個A賞、B/C賞各1，加上LAST ONE賞，炒價總值高達4萬日圓。

但現場玩家竟然發現，抽籤箱內還餘下52支籤！（52籤 x 850日圓 ＝44200日圓），金額「剛巧」跟餘下禮品總值相約，有理由相信店家是秘密進行了「混籤」行為，將上一套抽餘32張必屬細獎的舊籤，混入新抽籤箱中令中獎機會下降。日本namco即時果斷於twitter公開道歉，並下令大阪日本橋namco一番賞專門店結業！但不禁會令人聯想，是否所有namco一番賞店都有進行這種無良的混籤行為。

不良店家會進行「混籤」行為，將細獎籤混入新抽籤箱中，令中獎機會下降。（示意圖）

無良店賣一番賞｜3大陰招大踢爆

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第2招｜大獎被抽中也不公開

最簡單、最常用一招就是大獎被抽中也不將抽中的籤貼在列表上，等買家以為仍然有機會抽中大獎，傻傻的繼續追。所以醒目仔在抽籤時可以問問店方：「請問張海報更新左未？」溫馨提示他們不要搏大霧。

最常用一招就是大獎被抽中也不將抽中的籤貼在列表上。（示意圖）

第3招｜餘下大獎即封盤自肥

設計一番賞的公司，也有考慮過大獎抽光後餘下的細獎會無人問津，所以每一盤一番賞，還會設立1件最吸引、最罕有的「LAST ONE 賞」，免費送給抽最後一籤的玩家。比如餘下10籤、每籤$80，玩家認為「LAST ONE 賞」figure值得付出800蚊，自然會包底買清最後10籤。不過古惑的店員，會秘密監控中獎情況（配合賤招1使用），當籤數低於一個量，而大獎仍然未有人中，他們就會封鋪自肥，call自己朋友、熟客來買。

LAST ONE 賞龍珠GT 黃金大猿炒價＄1790（示意圖）

LAST ONE 賞 SHF 彩透幪面超人滅，炒價曾高開$1800

LAST ONE 賞 SHF 彩透幪面超人滅，炒價曾高開$1800（網上圖）

注意：香港賣一番賞有機會犯法

根據賭博條例，任何經「抽籤」或「碰機會」而分發獎品均屬博彩遊戲需申領牌照，例如公司舉辦公開的抽獎或刮刮咭活動，一般均申領「推廣生意的競賽牌照」，否則經營者和玩家均有機會犯法。香港所有以抽籤形式賣一番賞的店鋪，其實都是偷雞在賣。不過生產商BANPRESTO也有供應香港行貨一番賞，比如DON DON DONKI就會直接為不同等級的獎品定價，直接發售。

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