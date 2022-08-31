PS5（PlayStation 5）日前宣布在全球9個地區包括香港、台灣、日本調高主機定價，「罪大」又再搞到機迷怨聲載道。給大家一個喜訊吧！PS5雖然定價提升，機身重量反而會下跌！



「輕量版」日本／澳州網站意外流出

原來 PlayStation 5 光碟版、數碼版主機新型號「 CFI-1200」近日在日本GEO遊戲店網站上意外現身，並傳新版本 PS5 將在 9 月 15 日發售。

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數碼版主機新型號「 CFI-1200」近日在日本GEO遊戲店網站上意外現

數碼版主機新型號「 CFI-1200」近日在日本GEO遊戲店網站上意外現身

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澳洲媒體 Press-Start 更曝光了這款「 CFI-1200」 的包裝盒及說明書，更有當地玩家表示，已經在EB Games、Harvey Norman 和 JB Hi-Fi 等澳洲當地商店訂購 CFI-1200 系新型號 PS5 遊戲主機（光碟機版本CFI-1202A／數碼下載版本CFI-1202B），幾乎可以肯定消息屬實。

澳洲媒體 Press-Start 更曝光了這款「 CFI-1200」 的包裝盒及說明

相關報導連結：GEOPress-Start

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溫提：雖然重量輕了但仍然會加價

不過請留意，兩款「輕量版」的設計與原版並無分別，可能只是改變了機身內設計、換了更簡單輕便的零件，而且只是輕了300g，而且售價不變，一樣會跟隨Sony的公布，於香港、台灣、日本、中國、澳洲、墨西哥、加拿大、英國、歐洲共9個地區提高主機價格，香港區PS5主機售＄4,380港元、數位版主機售＄3,580港元。

PS5之各地新零售價



香港：PS5主機 – HKD 4,380／PS5數位版主機 – HKD 3,580



台灣：PS5主機 – NTD 17,580／PS5數位版主機 – NTD 14,580



歐洲：PS5 主機 歐元549.99（約4319港元）／PS5 數位版主機 歐元449.99（約3533港元）



英國：PS5 主機 英鎊479.99（約4464港元）／PS5 數位版主機 英鎊389.99（約3627港元）



日本（9月15日起加價）：PS5 主機 ¥60,478日元（約3478港元）／PS5 數位版主機 ¥49,478日元（約2845港元）



中國：PS5 主機 ¥4299人民幣（約4924港元）／PS5 數位版主機 ¥3499人民幣（約4008 港元）



澳洲：PS5 主機 澳元$799.9（約4385 港元）／PS5 數位版主機 澳元$649.95（約3563 港元）



墨西哥：PS5 主機 墨西哥披索 $14,999（約5853 港元）／PS5 數位版主機 墨西哥披索 $12,499（約4939 港元）



加拿大：PS5 主機 加拿大元 $649.99（約3927 港元）／PS5 數位版主機 加拿大元 $519.99（約3142 港元



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