日本開關｜日本首相岸田文雄8月31日表示，9月7日開始放寬不帶導遊的團隊入境旅遊。動漫ACG迷當然想第一時間飛去東京秋葉原買GAME買玩具，上女僕cafe、睇地下Idol啦！不過，作為動漫地標的，2年不見已經變天！



動漫迷必去14名店已經結業

不單只沒有外國遊客，日本當地經濟也是苦，動漫玩具雖說是「精神食糧」，但聽說除了有炒貨、新貨發售，秋葉原平日人流已經極少，難怪很多鋪頭都要轉型結業，最出名當然是JR站旁邊的Gundam Cafe結業，連帶等人地標像「老秋麥記」、電器大街SEGA機鋪都陸續撤退。日本知名同人誌專門店「虎之穴」剛好也宣布5家實體店結業；加上東京其他地區及大阪區，足足有14動漫迷必去名店結業！

（日本觀光局 livejapan.com 網頁圖片）

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14家已消失日本ACG地標級名店

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SEGA機鋪｜賣鋪改名GIGO也做不住

SEGA去年已將全部機鋪經營權轉讓給另一公司，改名為GIGO繼續經營，然而這門需要大地方及人手的生意終究也是難做。大街地標大鋪2號店早在2020年已經結業，近日連對正JR站出口的4號店，也宣布在9月25日租約完結後結業。

gigo 4号館 Twiter圖片

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虎之穴｜本子殿堂全線實體店結業

作為男性／女性向同人誌殿堂級名店的「虎之穴」，疫情衝擊撐不住，8月31日宣布，除了老鋪池袋店，將結束其他所有實體店，改以網站為主。

本子殿堂虎之穴全線實體店關閉

Gundam Cafe｜全日本5據點結業轉型

角色主題餐廳本來就難做，日本也只能以期間限定主題方式去做，但GUNDAM這個全球知名IP，早幾年還可以靠名氣在日本開3、4間鋪，不過疫情令旅客不再，餐飲業更是惡做。所以BANDAI將手上5間Gundam Cafe結束（秋葉原、台場、福岡、大阪以及萬博公園旁的Gundam Square），而當中最大型的秋葉原店，就改名TAMASHII NATIONS STORE TOKYO，搞展覽+賣限定版玩具。

日本14個動漫地標卻已消失

01｜SEGA機鋪｜改名GIGO做不住



02｜虎之穴｜全線實體店關閉



03｜Gundam Cafe｜5據點結業轉型



04｜HOBBY 天國｜7層玩具店搬鋪



05｜Akihabara Back Stage Pass｜知名地下IDOL舞台落幕



06｜Pinafore｜經典女僕店結業



07｜UDX麥當勞｜等人地標不再



08｜中野TRIO｜明星相已冇人買



09｜池袋東口兩大電器店先後消失



10｜池袋Sunshine通集體走難



11｜歌舞伎町Playland｜夜遊區老店



12｜難波Tower Record｜NMB48聖地



13｜大阪電電城巨型高達店



14｜大阪日本橋NAMCO一番抽店



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