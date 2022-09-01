CCSTOYS 羅善巖 試玩｜中國玩具品牌CCSTOYS合金可動模型系列『鐵魄 (MORTAL MIND) 』，第二次推出《天元突破》機體：「螺旋王」羅傑諾姆專用的格鬥專用機「羅善巖」HK01已經取得試玩sample，即睇開箱報告！



一隻不只可以「罰企」的合金figure

不是要比較，但有沒有人覺得買貴價合金玩具，1、2千元買回來之後就不敢去扭它玩它，只敢「罰企」擺在家中「供奉」？這隻『鐵魄 』羅善巖，似乎就想打破這個既定印象，相當有企圖。開箱後第一個感覺：「是不是輕了有點？」事關CCSTOYS先前三款《天元突破》主角機紅蓮螺巖、鐵甲萬能俠Zero、真三一萬能俠都是靠又大隻又多鐵為賣點；但當我扭了它三分鐘過後，就完全愛上「羅善巖」，甚至超越了「紅蓮螺巖」！

CCSTOYS羅善巖 試玩（鍾世傑 攝）

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CCSTOYS 天元突破羅善巖 實物試玩



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邪氣百獸王筋肉感十足｜本體：90分

「羅善巖」是故事中由「螺旋王」羅傑諾姆所駕駛的機體，機身以肌肉線條為主，沒「紅蓮螺巖」那麼多裝甲，是肉搏格鬥機體；羅善巖的胸腹部一張邪氣的「顏面」，拆去「口罩」配件後，扭動腰部時利齒更會有連動，好像準備撲向獵物，張牙舞爪將敵人撕毀的百獸之王！

CCSTOYS羅善巖 試玩（鍾世傑 攝）

的胸腹部一張邪氣的「顏面」，在扭動腰部時利齒更會有連動。（鍾世傑 攝）

唔係一味重就好｜重量平均可單腳站立

上手玩，這傢伙不是一隻只能「罰企」的鉛塊，它重量平衡好、可動性高，合金只集中在骨架、關節以及下盤，竟可不安裝display架，直接做單腳站立起腳踢的甫士！另外可以放心，所謂「輕」只是對比CCSTOYS其他作品輕，還是有一定份量的，而且全身都有金屬色塗裝，絕對沒有「膠感」。

可不安裝display架，直接做單腳站立起腳踢的甫士（鍾世傑 攝）

膝蓋可加短鑽頭，再加紫色半透明特效件。（鍾世傑 攝）

20支鑽頭突破天際｜配件：85分

人是貪心的，雖然知道「羅善巖」是刀劍也不會用，靠一對拳頭殺敵的格鬥機，但買合金機械人figure，總會想有多點配件。CCSTOYS羅善巖「好識做」，跟機有20支超長的鑽頭、紫色半透明特效件，再現劇最後登場的 OVERLORD 形態。

最基本可以每邊手裝3支鑽頭。（鍾世傑 攝）

最多可以安裝20支超長鑽頭，再現 OVERLORD 形態。（鍾世傑 攝）

玉座超有型｜影相一流

又利用了螺旋王專用機這設定，附上仿石雕的巨型玉座，邊玩邊想到很多有型的姿勢，比SHF、山口式更好扭、好玩。

附上仿石雕的巨型玉座，邊玩邊想到很多有型的姿勢。

CCSTOYS 鐵魄（MORTAL MIND） 羅善巖 合金可動模型



全高約235mm，比同系列的《天元突破》主角機紅蓮螺巖高一點



全高約235mm，比同系列的《天元突破》主角機紅蓮螺巖高一點

發售日期：2022年9月第1批／12月第2批



售價：$1,590



預訂：www.animes-pro.com

