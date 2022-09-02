Xbox Game Pass（XGP）成功打響了遊戲平台訂閱制的門檻，以低廉的月費提供數百款遊戲，甚至一些新作推出首日就即時上架，成為玩家的新寵。根據 IGN 的報導，微軟正打算推出 Xbox Game Pass 的 family plan，而且價格非常吸引。



XGP Friends&Family

根據 IGN 的報導，微軟的 XGP family plan 正在愛爾蘭和哥倫比亞進行測試，每月費用分別為 21.99 歐元（約$172.2）和 49,900 COP（約$87.3）。家庭計劃可以加入最多 4 名成員，連同邀請人即共 5 人共享。雖現時未有美國地方的價格，不過 IGN 估計 XGPU 大約為 25 美元（約$196）。考慮到香港 XGPU 的定價比美國平，香港的家庭計劃月費可能會落在 $150~$180 之間。

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Xbox Game Pass 香港訂閱月費（Xbox 官網截圖）

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現有訂閱轉家庭計劃

現有正訂閱 XGP 的話，微軟也公布了一個完整的比例計算，可以把現有的計劃轉換：

30 日的 Xbox Game Pass Ultimate＝18 日 Family Plan；

30 日的 Xbox Game Pass（CONSOLE） ＝ 12 日 Family Plan；

30 日的 Xbox Game Pass（PC）＝ 12日 Family Plan；

30 日的 Xbox Live Gold ＝ 12 日 Family Plan



資料來源：IGN