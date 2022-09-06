1More Sonoflow 主動降噪頭戴式藍牙耳機 試玩｜平時玩ANC主動降噪頭戴式Headphone，效果好一點的都要賣2、3千，美國品牌1More 最近就有隻超高性價比的1More Sonoflow、只售$699，早前在高級音響展率先推出少量「早鳥版」試水溫、轉眼就全數售罄（9月12日正式發售），HK01收到一隻sample，馬上出街試玩！



旺角街頭比拼Sony XM5

TWS全無線耳機細粒又方便，講好聲及想要真真正正的隔音，還是頭戴式耳機做得比較好；一分錢一分貨，市面其中一款隔音效果最好的Sony WH-1000 XM5，叫價就過3千港元。美國品牌新作1More Sonoflow，卻是$699就有齊ANC主動式降噪、LDAC高清無損藍牙連接，馬上落旺角街頭和地鐵車廂做個round up，試試這款CP值高的新作，可以做到Sony機王 XM5 幾多成功力。

旺角街頭評測 1More Sonoflow vs Sony MH-1000 XM5 (鍾世傑 攝)

旺角街頭評測 1More Sonoflow vs Sony MH-1000 XM5 (鍾世傑 攝)

外觀及質感：Sonoflow 6.5分／Sony 8分



Sony XM5外觀比較時尚，Sonoflow就硬朗一點；兩款耳機的機身都是塑膠製，Sony是摸上去有點啜手的防滑手感，Sonoflow則是滑手的。(更多詳細分析請點擊圖片)

車廂試降噪：Sonoflow 8分／Sony 9分



車廂內有人聲、廣播聲，路軌跟車輪磨損、車廂零件跳動時的低頻噪音。ANC降噪耳機可以用數碼技術抵消噪音。Model 幽幽：「頭先喺月台等車時比較安靜，明顯是XM5的隔音比較強，強到耳膜好像有氣壓的程度，反面入到車廂就覺得XM5、Sonoflow間的隔音能力差距沒那麼明顯。」(更多詳細分析請點擊圖片)

斑馬線位試連接：Sonoflow 8分／Sony 9分



TWS全無線耳機因為機身細天線也小，在空擴的地方，又或早班馬線紅綠燈位，性能差點的都會連續斷線。頭戴式耳機接收就相當隱定得多，記者跟幽幽由旺中步行到信和中心，一人試一隻，連過幾條斑馬線Sony都未出現過斷線情況，Sonoflow斷過線2次短時間，但很快回復。(更多詳細分析請點擊圖片)

旺角街頭評測 1More Sonoflow vs Sony MH-1000 XM5 (鍾世傑 攝)

音色比試：Sonoflow 6.5分／Sony 8分



將1More Sonoflow、Sony MH1000-XM5駁手機聽歌，駁iPhone時兩隻耳機的水準比較接近，低音都很強勁……(更多詳細分析請點擊圖片)

App實用度：Sonoflow 6分／Sony 9分

這部份Sony的確優勝得多，「1More Music」app就只可選降噪、通透、關閉3個模式，「Sony Headphone」 app則能調節ANC降噪的強弱，還感應到用家在步行、安坐，從而改變隔音程度……(更多詳細分析請點擊圖片)

5 Round 總結：Sonoflow 70分／Sony86分（100為滿分）

Sony MH-1000 XM5的水準真的很高，今次比拼只是想找一隻公認出色的ANC耳筒作個指標，本文沒打算刻意製造小兵K.O.機王的戲劇效果，1More Sonoflow 以$699身價做出這個成績，已證明它的CP值非常高。