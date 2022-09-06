艾爾登法環Elden Ring漫畫版正式推出 有官方繁體中文版免費任睇｜今年不論銷量還是評價均是巔峰、極有望成為年度遊戲的《艾爾登法環》Elden Ring，雖然因為遊戲已經推出一段遊玩人數已經回落，不過IP本身仍然維持活躍，最近就有官方漫畫版開始連載，值得一提是今次不單有正式官方中文版本，更可以完全免費觀看。



意外地為攪笑漫畫 沉重劇情設定一變攪笑更有化學作用

《艾爾登法環》Elden Ring的第一部官方改編漫畫《ELDEN RING 黃金樹之路》，已於9月4日起於角川集團KADOKAWA 旗下的免費網路青年漫畫網站「COMIC Hu」上正式開始連載，並在連載之始一口氣刊出兩話。今次連載將同步推出日文、英文及繁體中文等11種語言的版本，不用等民間翻譯、隨時追緊進度即可觀賞。

《ELDEN RING 黃金樹之路》故事講述名為「褪夫」的一貧如洗褪色者被丟到交界地，並遇上梅琳娜對他提出條件，以協助主角提升力量（升LV）為交換，請褪夫帶她到黃金樹的腳底下，也就是和玩家在遊戲中遭遇的劇情基本相同。但和遊戲不同之處是本作為攪笑漫畫，完全無視原作沉重設定和氣氛大為各種法環梗，有玩過遊戲的人再來看漫畫更是倍感歡樂。

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有官方繁體中文版同步推出，唔使等民間翻譯非常好

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遊戲中的各個NPC如白面具梵雷、半狼布萊澤、惡兆妖鬼瑪爾基特、接肢葛瑞克、以及大家的老婆魔女菈妮都會粉墨登場；這些人氣角色被攪笑漫畫化後會有什麼表現，就請大家拭目以待。

接肢被惡攪後形像蕩然無存

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今次漫畫版由「飛田ニキイチ」繪畫，以用精細和帶西方奇幻風格的畫功來畫攪笑漫畫見稱，由他負責法環的攪笑漫畫大概是最適合的人選。最後值得一提是本作雖然為免費連載，但也有可能是以連載免費、一段時間過後想重溫/補完舊話就需要收費的模式，有興趣追看的話就要多留意下次最新發布了；目前預定下次更新的日期為9月19日。

《ELDEN RING 黃金樹之路》「COMIC Hu」官方連網頁面（日文）：https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_MF09203323010000_68/

《ELDEN RING 黃金樹之路》繁體中文版第1話觀看網址：https://www.bookwalker.com.tw/product/146735

《ELDEN RING 黃金樹之路》繁體中文版第2話觀看網址：https://www.bookwalker.com.tw/product/146736