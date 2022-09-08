高達女神變邪神｜《機動戰士高達 閃光的哈薩維》女主角琪琪·安達露西亞造型漂亮身份神秘，成為新一代Gundam性感女神。PVC人偶動輒過千港元，所以很多人都期待9月推出的BANDAI景品版，誰知景品面相大走樣，女神慘變邪神……



千元PVC買唔起｜150蚊都唔錯

高達的人物角色商品本來就不多，琪琪·安達露西亞 的MEGAHOUSE GGG系列雕像，索價高達15,180日圓（約$1,000），而BANDAI景品「GLITTER＆GLAMOURS」系列的琪琪公仔，size相差無幾，卻只售$1500日圓左右／香港約$100，難怪很多人選後者。

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即睇女神變邪神

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閃光的哈薩維｜未成年女神性感神秘

琪琪只在電影《機動戰士高達 閃光的哈薩維》中出現過個多小時，卻令人印象難忘，首先她在電影開場的太空穿梭機騎劫場面中表現出冷靜、勇敢的一面，絕非花瓶角色。而她的神份神秘，疑似未成年，而且劇中暗示她是一個高官的情婦。而在劇中國她被安排跟男主角凱薩衛同房，片中更有一場完全不必要的換衫走光場面，難怪馬上引起高達迷話題。

《機動戰士高達 閃光的哈薩維》神秘少女琪琪·安達露西亞成為新一代Gundam性感女神。

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