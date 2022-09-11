《Lycoris Recoil／莉可麗絲》被《Metal Gear》監製小島秀夫點名成讚，主角可愛，濃淡適中的百合味，加上有神秘殺手組織這類追看性重的元素，成為7月動畫番組人氣王。兩位主角千束、瀧奈一紅一藍CP組合，更吸引Cosplayer們更爭相扮演拍照，連Pan Piano、Ru味春卷都爭住扮。



孖女CP易扮易玩

Lycoris Recoil 故事講述維護日本治安的組織DA，隊中的少女特工可對犯罪者或恐怖分子可以即時進行槍決。紅裙的千束是千年一遇殺人天才，性格粗獷活潑，且堅持不殺人，被分配到甜品店Lycoris Recoil當侍應逃避工作責任；相反藍衫的瀧奈是個做事嚴肅一板一眼，兩人CP Cosplay合照風格既可玩槍耍帥，也可以搞笑活潑，更重要是比《SPY X FAMILY》要找齊一個高妹、一個蘿莉（甚至加個爸爸），服裝也簡單（還需準備背包和手槍），難怪那麼多女孩子相約一齊Cos。

lycoris recoil

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V-Project成員反應快

知名Cosplay團體人氣成員Luffy（千束／＠luffylam）、花梨（瀧奈／@hanariv3v)的相片出得又快，影得又靚。

錦木千束 / Luffy Cosplayer 井ノ上 たきな / 花梨

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矢風（＠bravojenifay）也是香港知名Coser組織V-Project 成員，她跟Soraki殿下（＠soraki.desuu）的一組Cosplay照，風格非常開朗。

(千束：矢風 + 瀧奈：Soraki殿下)

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來自日本神戶的Coser Kapo（@KapoAkatsuki），它重現了瀧奈保護目標，拖著行李箱戰鬥的一幕，表情跟槍械都做得很足。

Pan Piano 都扮

Pan Piano P站版影片就有點脫得過火，不過YouTube片玩故事中的打扮褲gag其實有心思。

Pan Piano

Pan Piano

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反物理倒立動作

千束又有一個非常有趣，穿裙子單手倒立，一隻手防止裙子走光的搞笑動作，香港的Coser 「3.9Miruku」(@39miruku)就想到躺在地上扮倒立的拍法，相當有趣。

香港的Coser 「3.9Miruku」就想到躺在地上扮倒立的拍法，相當有趣。

Miso Yeung是香港地下idol Ruler成員，她個人也扮演了瀧奈。

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