iPhone 14 未有得炒，但中國排隊黨就算了日本福岡Gundam SIDE-F 獨家賣的Nu高達合金為炒賣目標，安排大量人手去搶貨，日拍炒價達4萬！萬代疑因為太多人投訴，宣布發售中止，日本玩家齊齊大叫「你地班炒家搞到大家都冇得買了，炒狗吃糞！」



有人不守秩序，發售活動即時中止

博多福岡的Gundam SIDE-F，9月7日開始公開發售「福岡RX-93ff Nu Gundam」超合金玩具。本來店方就想簡簡單單排隊1人1隻先到先得。同日下午店方已在Twitter及HP宣布「因為有人不守秩序，發售活動即時中止」的通告。很快網上就傳出事件起因是中國人排隊黨插隊打尖所做成。

「福岡RX-93ff Nu Gundam」超合金

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因為有人不守秩序，博多福岡的Gundam SIDE-F宣布發售活動中止

圖中可見疊得像山一樣高的白色膠袋，正是Nu高達合金！旁邊有大量家庭主婦，甚至有小妹妹，根本就不像是買高達的人。另外，影片還可以聽到她們在普通話。

圖中可見疊得像山一樣高的白色膠袋，正是Nu高達合金

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操中國語排隊黨被日本人拍到短片

有在場的買家更表示，即場已經向SIDE-F店員投訴，但店員表示：並無任何對策。最終有日本人在商場停車場拍攝到一班男女老幼甚麼人也有人的群體，將數十隻超合金Nu Gundam堆得像山一樣高，明顯證實是排隊黨收集貨品的相片及影片放上twitter，事件一傳十、十傳百，最終迫得福岡的Gundam Base SIDE-F要中止發售。

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萬代改變發售方式

同日該商品在日本當地炒價已經由原價26400日圓升至40000日圓。而上文提及的影片已在網上廣傳，由卡有片有真相，很快就被人發現「排隊黨」講的是普通話，不少日本網民就在SIDE-F的通告中留言：「堂堂大國為何要來日本鄉下地方搶玩具轉售呀？」「香港時代X命」「食屎啦！」「你地班轉售屋，搞到發售中止！」翌日起BANDAI宣布改為抽籤形式發售，中籤幸福兒才能獲得購買權，大幅增加了排隊黨的人手成本。

該商品在日本當地炒價已經由原價26400日圓升至40000日圓

日本網民就在SIDE-F的通告中留言

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買隻高達搞到上埋電視

9月9日，事件更被日本電視台節目「めざまし8 」報道，主持表示：「有網民向我們節目投稿，發現有排隊黨集圖，帶同大量人手，以及超大金額的現金去掃貨。」但此舉最終會阻止炒賣，還是令貨品更加罕有導演炒價上升，就不得而知。但最少，前去排隊買玩具的「真用家」，總算有機會靠自己抽中購買權。

日本電視台節目「めざまし8 」報道事件

Nu高達合金場面混亂發售中止｜網民反應

事件在Twitter引發大量對中國人不滿的發言，但亦有網民認為，一件玩具的重要性竟然比英女王逝世消息更重要，覺得節目搬弄中日兩國國民爭執，用心不良。



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