iOS 16 更新後雖然多了不少有趣實用功能，用習慣的系統有重大改動，當然會用得不順手、看得不順眼。近日台灣PTT討論區就有網民投訴新版鎖定畫面上的通知項目改由畫面底部彈出，大量通知更會疊成一埋非常難看，現在教你2步修正。



通知中心看不慣｜超頭痛後悔升級

其實記者自己是喜歡由下而上，因為我多數用人像圖做wallpaper，過去一出現通知，位置就會剛好像打碼一樣遮去人像雙眼，怪好笑的。而且手機屏幕愈來愈大，由下而上slide一下展開通知，其實更合人體工學、易於單手操作。先來看看新的iOS 16通知顯示法是怎麼樣子的：

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1）過去的來電、WhatsApp通知，都是由屏幕上時鐘位置左右由上而下排列，不過iOS 16就首次將通知顯示位置改在芒底。通知會一張一張重疊疊起，愈新的通知疊愈多層，要看時用手指向上撥即會圈動，非常易用。



2）通知放久了不看，系統會自動收起，當你想看時，手指輕觸屏幕下方邊緣，輕力一拉就會重新出現。



用不習也可以改，請看以下圖卡跟著去修改設定吧：

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Step 1

進入設定－＞通知：頂部有數量／疊放／列表：共3種顯示法可選。點選「列表」，通知就是變回一張一張整齊排列。

Step 2

以「列表」方式排列的通知最像一直以來的iPhone介面，不過始終都是會由畫面底部出現，暫時未能變回由上至下排列。

字體陰影如黑雲好醜怪

另外，又有網民發現在iOS 16 使用淺色wallpaper時，白色字型旁邊會出現又粗又黑的陰影包邊，整個觀感非常感差：「iOS 16桌面陰影是bug還是官方設定？真的有夠醜！是bug嗎？為何不能改黑體字，要像這樣白字陰影包邊，如果無法修正，真想先降回iOS15。」



很可惜，暫時這個狀況未能解決，只可以換個玩法，在設定Lock Screen後，選「自訂主畫面」，之後在屏幕下方揀「顏色」或「漸層」，選用相似色系的淨色地背景，又或改用一張深色一點的相片做wallpaper吧。



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