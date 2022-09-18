《NBA 2K23》今年頂著「23」（Michael Jordan 背號）的數字，當然要隆重其事，不論畫面﹑遊戲性和內容方面都有明顯的更新。次世代主機（PS5／Xbox Series X/S）更可以獨佔遊玩「MyNBA 紀元」，改寫 4 個 NBA 光輝年代。



進攻端：投籃難度增加／回歸更多 1on1 對抗

已經來到《NBA 2K23》畫面上的升級就不再太著墨討論，記者遊玩 PS5 版時，球員和面部表情﹑動作和皮膚細節，都比上一代更細膩自然，不過也說不上明顯的突破。反而，第一時間感覺到升級的地方，是進攻端的操作。

今代的投籃讀條重新設計，需要達到最後才是「綠色」時機，需要一點時間才能習慣，不過感覺上命中率比上代有所調整，對時機的要求更高。同時加入新的腎上腺素（Adrenaline）系統，球員體力下有 3 格能量，當進行複雜的過人或爆炸性加速，就會扣一格，能防止玩家過度運球再強行加速突破的問題，有玩過《2K22》的玩家應該較有共嗚。

AI 腳下多了三格「腎上腺素」顯示（黃色），運球後加速會被扣一格（NBA 2K23 遊戲截圖）

防守端：更趨向真實

《2K23》的協守情況終於都改善下來，沒有了上代 AI 非常誇張的補防行動，在進攻時的節奏和終結都變得更貼近真實。另一個上代的防守問題，就是出現太多不明所以的 Block，今代明顯中鋒球員沒有那麼容易 Block。同時，防守球員腳底多了 3 格，用來顯示現時對位的防守區域，以及那一邊會比較易被對方突破，對於攻防的對奕加了更多樂趣。

沒有了上代 AI 非常誇張的補防行動，在進攻時的節奏和終結都變得更貼近真實。

MyNBA 紀元

《NBA 2K23》的主要遊玩內容繼續保留，而為次世代主機加入的「MyNBA 紀元」（MyNBA EARS）非常有驚喜。升級以往的「MyNBA」經營玩法，為玩家加入 4 個代表性的時代：「魔鳥紀元」﹑「飛人紀元」﹑「曼巴紀元」﹑「當代」。

（NBA 2K23 遊戲截圖）

讓球迷可以用自己的規劃，改寫光輝時代的發展，如在「曼巴紀元」快人一步，搶先選走「03 梯」的未來新星，或把 Jordan 加入到「壞孩子軍團」，和死對頭「微笑刺客」Isiah Thomas 打造新的王朝。對於球迷玩說，可以重溫﹑體驗﹑改寫 NBA 歷史，就是一件樂趣極大的事情，如果球員會遊戲時間推移變老就更好。

而且會使用該年代的復古畫面顯示數據，球迷一定有共嗚（NBA 2K23 遊戲截圖）

MyCareer 一樣是又愛又恨

《NBA 2K》對於香港玩家來說，Online 遊玩就是一大障礙，而《2K23》同樣未有解決延遲的問題。MyCareer 的故事有多豐富﹑The City 有多大﹑風景多美麗，這些對記者來說都鏡花水月，一天未解決到延遲的問題，線上遊玩的樂趣都大打折扣。