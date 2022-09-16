高達自家潮服品牌STRICT-G成立10年，9月15日起於旺角開設《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place 》時裝Pop Up Store，Gundam迷注意；而景品迷就可以去荃灣如心廣場1期的Q Posket Wanderland 景品展，除了掃貨，還有靚打卡位影相，男女動漫迷本週末都有地方好去！



01｜旺角高達STRICT-G十週年限定店｜買7大必掃單品

STRICT-G Pop Up Store 門外有RX-78-2 x Master Mind Japan 黑色高達做門神，還有新設計的《馬沙之反擊》霓虹光管招牌，打卡一流。場內有大量日版、名牌聯乘Gundam Fashion items，即日至9月26日將於旺角朗豪坊商場4樓平台舉行。

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馬沙反擊主題7件必搶單品

香港首發商品中，最具代表性就是STRICT-G十週年LOGO T恤、CAP帽、Tote Bag，即睇7類必買潮物。

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《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place 》

開放詳情:日期:2022年9月15日(星期四) 至 9月26日

地點:旺角朗豪坊4樓通天廣場（更多詳細介紹請點擊本連結直擊高達STRICT-G朗豪坊Gundam專門店｜馬沙反擊主題7件必搶單品）

仲《有SPY X FAMILY》、《咒術迴戰》、《百變小櫻Clear咭》等打卡大型背景。

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02｜荃灣如心廣場1期的Q Posket Wonderland 景品天國

荃灣如心廣場1期就有BANDAI Q版景品系列Q Posket 的《如心廣場 X Q posket Wonderland》主題活動，全個場景的裝修也走可愛路線，仲《有SPY X FAMILY》、《咒術迴戰》、《百變小櫻Clear咭》等打卡大型背景。

場內還有大量景品買，有迪士尼公主及各式日本動畫角色，尤其是市面已經賣$250的《Spy x Family》安妮亞Q Posket，場內仍以正價$150發售。另外還有場內率先賣的婚紗版月影兔+禮服幪面俠套裝，BTS景品等等。

大量QPostet 新版、絕版、炒款景品正價發售

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如心廣場 X Q posket Wonderland

日期：9月9日(週五) - 9月28日(週三)

地點：香港荃灣如心廣場 一期1/F中庭及 二期1/F 119號舖旁

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