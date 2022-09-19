One Punch Man：英雄之路 繁中事前登錄開啟｜官方抽獎大送iPhone

首款放置卡牌RPG《One Punch Man:英雄之路》 繁中版事前登錄正式開啟！做自己，才更強！



由ONE PUNCH MAN製作委員會正版授權，日本集英社在內版權委員會監修，DAMO GAMES研發的RPG手遊《One Punch Man:英雄之路》事前登錄於今日正式開啟！玩家完成手機事前登錄就可獲得500鑽石及一名隨機紫色角色。為了提高參與事前登錄粉絲的體驗，官方特別推出抽獎活動，參與即有機會抽取iPhone13，Switch Lite及MyCard點數卡！

做自己，才更強！



《One Punch Man:英雄之路》在繼承了傳統卡牌RPG回合制對戰的玩法外，首次在《一拳超人》的世界觀中加入掛機放置玩法，在快節奏的生活中也可以做到不肝不課輕鬆升級，不再卡關。

配以十重不同玩法：主線推關、強者之路、各式錦標賽及試煉、探險等。不論你是PVP狂熱者還是PVE愛好者都可以走在自己的英雄之路上不斷變強，完全實現個性化闖關突破！

創新「戰意系統」可以離線時對於重點培養角色進行特訓，強化心儀的角色；同時支持好友間互借角色增強社交連結，再也不用因為角色不全而面對戰敗。

五重預約獎勵，好康拿到爽！



玩家可以通過官網活動頁、商店兩種方式參與預約。官方特別推出五重預約獎勵，參與預約的玩家可以在遊戲上線獲得最高價值128連抽的虛寶獎勵和神秘限定角色。同時通過官網預約可以有機會抽取到iPhone13，Switch Lite及MyCard點數卡！

第一重：完成官網活動頁預約即可獲得鑽石*500及一名隨機紫色角色（隨機精英碎片*60）

第二重：完成商店預約（App Store 或 Google Play）即可獲得台港澳限定頭像框及招募令*10

第三重：關注官方粉絲團即可獲得鑽石*1000及招募令*2

第四重：參與預約人數達到80萬，可以累積獲得鑽石*2800、隨機稀有碎片*60、招募令*20及其他強化材料

第五重：邀請好友最高可獲得鑽石*400及招募令*8



HINT：同時完成官網活動頁和商店預約的玩家，官方會抽取一名幸運玩家免費送出首發的四大屬性共30位遊戲角色唷！！不要錯過成為幸運兒的機會！



《一拳超人》動畫介紹

一個名叫埼玉 - 興趣使然做英雄的男人，通過三年的特訓，他獲得了無敵的力量。不過因為太強了，不管是什麼強敵，都一拳就解決了。 《一拳超人》是一部描寫平熱系最強英雄的戰鬥故事。

更多相關以及最新活動資訊，歡迎追蹤《One Punch Man:英雄之路》官方粉絲團及官網。

©ONE,Yusuke Murata/SHUEISHA,Hero Association HQ

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《One Punch Man:英雄之路》官網：https://opmtw.damo.games/