Rev to Vertex 大帽山荃錦公路｜近日香港失去主辦國際級馬拉松、龍舟賽的機會，真令人失望。Formula E 電動方程式賽車，亦因疫情暫未能在香港舉行。真實世界未搞得成，電子世界又如何？



8月時，YouTube出現一條《Rev to Vertex》超迫真的「荃錦公路」賽車遊戲預告片，片中見到香港本地的路牌、九巴站牌，還有英雄亭、石崗軍營！引來不少game迷、車迷留意，原來這作品是由兩位香港年輕車手Pluto Mok（27歲）、 Jason Mok（25歲）成立的 Plutonization 團隊開發，是一款完全由香港年輕人製作、Made in HK的賽車game。最近《Rev to Vertex》遊戲更參展了TGS2022東京遊戲展，HK01訪問了莫氏兄弟及製作團隊。

Plutonization 荃錦公路賽車模擬器試玩台（鍾世傑 攝）

Plutonization 全港班年輕開發團隊，Trefer 未能出席，特將他的相片加進合照。（鍾世傑 攝）

最近《Rev to Vertex》遊戲更參展了TGS2022東京遊戲展，在Twitter引來非常大的反應。

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因賽車game立志做車手

Plutonization 係由哥哥Pluto（下圖右）及弟弟Jason（下圖駕駛者）兩位年輕車手成立，Pluto是團隊的喉舌，他回憶說：「兩兄弟細個沉迷玩《GT》，先至立志做車手。」後來兩人真的投身了賽車事業，兩兄弟在澳門東望洋大賽蓮花GT盃2020奪得冠亞軍，Pluto還在大灣區GT盃2021取得亞軍，好成績令他們得到不少贊助商支持：「我地因為打機而賽車，算做到少少成績，所以想圓埋另一個夢，就係製作屬於香港的賽車遊戲。」

哥哥Pluto（下圖右）及弟弟Jason（下圖駕駛者）兩位年輕車手成立（鍾世傑 攝）

1年前 Plutonization 成立虛擬車隊 Z-Challenger Racing，舉辦「挑戰者盃亞洲電競錦標賽」。另一方面亦開始招兵買馬實現做game夢；團隊最先以著名賽車競賽遊戲《Assetto Corsa》為主程式，自製大帽山賽道供玩家下載，水準之高引來全球車手、遊戲迷關注，Pluton：「原來咁多人喜歡香港賽道，令我地更有信心。」後來Pluto埋班搵齊製作賽道的Sunny Lee、負責駕駛台硬件組成的Jacky Wong，還有音樂部份的Trefer Ting 他們兩兄弟則一方面以賽界的人脈籌集資金、宣傳遊戲，並以車手身份去令遊戲變得更真實，合作開發一隻完整既賽車遊戲。

Rev to Vertex荃錦公路影片截圖

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（鍾世傑 攝）

細睇遊戲內香港特色細節

+ 8

記者試玩當日，遊戲係連同超寬屏幕，震動回饋軚盤、賽車椅製作的模擬車廂玩game，呢一套set近日更移師至日本東京遊戲展2022展出。（預定10月就可在香港搞試玩活動，到時會再為各位報導）不過暫時只能試「大帽山荃錦公路／晴天」模式，將來更會有夜間、大霧等不同的場景，製作賽道的Sunny話：「大帽山又名大霧山，正是因為常常都好大霧，我地目標係會製作不同的天氣情況，將來會玩到。」

團體實地在荃錦公路拍攝了很多實景相片（圖中細格），而大格的才是game畫面，是不是幾可亂真？

團體實地在荃錦公路拍攝了很多實景相片（鍾世傑 攝）

Plutonization最先完成的會是荃錦公路，好多香港味十足的細節，Sunny Lee (Environment Lead) 解釋，香港政府好早已經將各區的道路數據化，製作賽道時都能取得參考資料，無論是路線、馬路闊度都一一重現：「我地仲去過實地考察，香港路邊有都好多獨特既樹木同花草，另外如路牌、巴士站牌，還有英雄亭、石崗軍營等地標都做足，連條路有幾硬都要知，行車時的震動會從軚盤震動回饋中一一重現。」

你能分到那一邊是game畫面、那邊是實景相片嗎？

左邊是實景／右是game畫面（鍾世傑 攝）

連背景中的高樓大廈都全部造成多邊型（鍾世傑 攝）

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以合法方式在香港街頭鬥車

香港道路使用率高，根本唔可能好似睇周杰倫《頭文字D》咁，封晒秋名山下山道鬥車，車多、單車更多、快相多，非法賽車係冇生存空間，香港車手早已轉投澳門、珠海的合法賽車賽事，莫氏兄弟亦都一樣，所以他們創作遊戲還有另一個目標：「我兩個打《GT》大，但都好喜歡《灣岸》、《頭文字D》這類賽車街機的鬥車感覺，遊戲除咗想做一款可以畀車手作駕駛訓練的drive simulator，更想加入少少鬥車味道。」

《Rev to Vertex》在完成TGS2022展覽後，試玩台會在D2商場公開試玩。（鍾世傑 攝）

12月發售｜吸引全世界車手玩家來港鍊番轉

Pluto Mok：「我們當然不支持非法賽車，但想更多人可以用合法的形式，一嘗在香港幾條知名的路段風馳電掣的體驗。《Rev to Vertex》在完成TGS2022展覽後，試玩台會在D2商場公開試玩，預定12月於 Steam 平台上架。」Jason就話：「希望到時可吸引全世界的車手和玩家來香港鍊番轉！」

《Rev to Vertex》

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