PUBG絕地求生、抖音TikTok在這國家被ban 被指宣揚暴力誤導青年｜PUBG絕地求生和抖音TikTok，兩者均是全球各地極受歡迎的手機遊戲和App，前者的手機版本長期是全球手遊課金榜頭一二名，而TikTok的活躍用戶更高達10億人。不過這並不代表此兩款App受各國政府接納，最近就有一個國家準備全面封禁PUBG和TikTok。



阿富汗將實施禁令 限90日內全面禁止PUBG和抖音

阿富汗塔利班臨時政府宣布，將在阿富汗境內禁止《絕地求生》PUBG: Battlegrounds，因為該遊戲「宣揚暴力」和「誤導青年」，禁令在阿富汗電信部、伊斯蘭教法執法官員和安全代表最近舉行的會議後宣布，將在三個月內生效。其實早在今年4月阿富汗就計畫實施《絕地求生》禁令，只是實施時間和細節直到公近才正式公布。阿富汗的電信公司和網際網路服務提供商將有90天的時間實施禁令。

很快阿富人就無得再「食雞」。

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據外國新聞網站「Arab News」報道，阿富汗的互聯網在近年急速發展，現時阿富汗人口約4千萬，其中6成人口為25歲以下的年輕人，而整個國家目前約有1千萬名互聯網使用者。有指《絕地求生》在阿富汗非常成功，2021年初該遊戲吸引了大約10萬阿富汗玩家，在高峰期時更是佔據了阿富汗大部份移動網際網路流量。

是次禁令主要針對《PUBG》的手機版本，同時在全球爆紅的短影片平台《TikTok》抖音亦在禁令對象之內。據一位阿富汗記者「Abdulhaq Omeri」向Arab News分析，是因為不少阿富汗人都會在抖音上批評阿富汗政府在施政上的不足，因此塔利班政權希望對此加以取締。

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抖音雖紅，但也在不止一個國家被禁

玩家自有對應禁令方法 官方將來或推阿富汗版《和平精英》

另一方面，也不是所有阿富汗人都反對禁令；據Arab News報道Omeri也認為《PUBG》和《抖音》對阿富汗年輕人是個威脅，並指這些遊戲和app令他們難以集中學習和影響精神健康。來自阿富汗首都喀布爾的教育專家「Manizha Khan」也指出部份用家在遊戲上花費太多時間，為人亦變得更粗魯。

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可能會有阿富汗版的和平精英

當然就算有所謂禁令，亦不代表能阻止當地人民繼續使用這些遊戲和Apps，畢竟用家們都很熟悉「翻牆」、使用VPN繞過封禁等方法。再者《絕地求生》在全球各地均極受歡迎，相信遊戲的開發商KRAFTON Inc.未必會因此就放棄阿富汗市場，有可能會考慮開發專門服務阿富汗及中東地區的和諧版本，如類似中國的《和平精英》。

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