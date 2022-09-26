《今際之國的有栖》2 將於12月22日Netflix上架｜上季曾引起話題，這部日本製Netflix漫改劇集，會有甚麼大場面、大堆頭去收服被韓劇《魷魚遊戲》蓋過的人氣？從漫畫原版、最新預告、主角訪問內容中，已率先發現3個吸引人的賣點！



山下智久角色「梅花K」喜歡全裸

Netflix在YouTube直播「Tudum：2022年Netflix全球影迷盛會」中公開高收視日劇《今際之國的有栖》第二季超前導預告片，上季主角包括山崎賢人、土屋太鳳、三吉彩花、朝比奈彩及村上虹郎繼續參加生存遊戲，而今季預告壓軸登場的是新參演的型男山下智久！

山下智久在《今際之國2》扮演」喜歡全裸的梅花K

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雖然Netflix故作神秘，山P大部份劇照都Crop走身體部份，但醒目網民因為一張可以看到山P赤膊上陣的圖片，已經斷言他將扮演漫畫中的要角「梅花K」久間欣治，是個喜歡裸體的音樂家，山P平常就非常喜歡操肌和晒身材，也是一個歌手，此作真是為他度身訂造。

山下智久在《今際之國2》扮演」喜歡全裸的梅花K

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三吉彩花雙腿間車內視點

上季《今際之國》的格局比較像《殺戮都市》漫畫，多數是在密室內、特定空間內互動，但上季反應好今季出手更闊綽，看預告就會見到靚女配角三吉彩花，她出名皮膚白又有長腿，導演非常識玩，放部cam在她兩腿之間拍飛車追逐戰的另類「車內視點」！

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山崎賢人劇透澀谷大戰內容

另外，山崎賢人在Netflix官方訪問中透露今季劇情：「今輯的規模在日本是前所未見，在看不慣的另類澀谷中進行飛車暴走追逐，是很少有的經驗。」賢人更提及自己首次拍槍戰場面，聽見都覺得厲害。而在預告中，女主角土屋太鳳繼續負責動作場面，預告中見她在貨櫃碼頭追逐，劇照中又穿上一款LED燈發光背心，似乎要進行格鬥戰。不過記者反而比較期待土室今季又會換幾多款不同顏色小背心。（笑）

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女星恒松祐里會戴上義肢扮演「塀谷朱音」一角，是特別篇♠7遊戲主角。她小時候目擊母親跟男人在家鬼混，有很重的自悲感。她在Netflix的《全裸監製2》曾作性感演出，令人很期待在今際內的戲份呀。

女星恒松祐里會戴上義肢扮演「塀谷朱音」一角，她在Netflix的《全裸監製2》曾作性感演出。

拍過《幪面超人Ghost》又與有村架純合拍NHK晨間劇的磯村勇斗，也在《今際之國2》中戴上殺人頸圈。

磯村勇斗

當然還有朝比奈彩扮演的比堅尼武術高手「水雞姐」（是個變性人），扮演精神科醫生的仲里依紗，不過記者就忙了下圖那位梳波波頭的女生是甚麼角色。

朝比奈彩

仲里依紗

記者忘了她的名字

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