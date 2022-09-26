PS5 Slim明年見街？外國媒體爆料 傳使用5nm處理器及一個新設計｜PS5目前仍然短缺，不過這不代表Sony方面放棄了PS5的生產或半代升級的開發，最近就有消息指明年將會有新型號的PS5推出，很有可能就是「PS5 Slim」。



外媒爆料新型號PS5明年推出 或為PS5 Slim

外國遊戲媒體「Insider Gaming」的報導指他們的消息人士爆料，指Sony預計在2023年9月推出新型號PS5主機。消息人士強調這部新版主機的硬件規格和現時PS5機種相同，換言之它不會有更強的效果，但分別在於這新型號將會採用外置式Blu-ray光碟機，會在機身背後增設一個USB-C插口，經USB線連接光碟機和PS5本體。

PS5 Slim概念圖（網路圖片）

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鑑於消息來源強調此新版PS5的硬體性能和現時PS5相同，定位上應該等同於當年的PS4 Slim版；因此這一部說不定就會是PS5 Slim了。現時已有無光碟機的數位版PS5，此新版「外置光碟機式」PS5的外觀可能和其相似，或者真的作為Slim版推出的話則可能會更為輕薄。

PS5 Slim概念圖（網路圖片）

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同報導指此外置式光碟機將會獨立發售亦可以替換，換言之若用家的PS5外置光碟機不幸壞了的話，亦可以獨立更換光碟機而不需整部主機送修或換更，算是一個優點。另外亦有機會是現有的數位版PS5也可使用此外置光碟機，如此即使是現在買了數位版PS5的用家，也可以玩到碟版遊戲和買二手Game了。

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就算slim不用，也有可能是PS5 Pro會用到5nm製程的處理器

另外是早前外國YouTube遊戲頻道RedGamingTech發佈了一條關於PS5 Slim的爆料影片，指Sony正與台積電訂購AMD 5nm處理器，很可能是用於PS5 Slim；雖然對於新型號推出時間同樣指為明年，但就和今次爆料中所說「硬件效果沒有提升」有點衝突。

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