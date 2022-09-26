Netflix鋼鍊荒川弘新作原創動畫 陰陽師鬼武者動畫等多部新作公開｜之前在Netflix上映的動畫《Cyberpunk 2077: Edgerunners》電馭叛客：邊緣行者大獲好評，最近Netflix也乘著氣勢一口氣公布將於接下來上映的多部新動畫和日劇，其中有不少值得注目的作品，接下來一段時間都不怕Netflix無嘢睇了。



《今際之國的闖關者》 山P驚喜現身 多部強檔動畫/節目公開

在昨天（9月25日）Netflix舉行了「Tudum：Netflix全球影迷盛會」，一口氣公開了多部製作中及即將播出的動畫及日劇。首先重點有《今際之國的闖關者》公開第二季宣傳影片，最大爆點是「山P」山下智久全裸．美女雙腿間視角飛車．山崎賢人劇透！

此外，日本著名小說家「夢枕獏」所著的《陰陽師》改編成動畫，預定2023年在 Netflix全球獨家上架。《陰陽師》小說在1986年首度發表，以歷史上實際存在的人物「安倍晴明」為主角，描寫人類和妖怪魔物共處的日本平安時代，陰陽師安倍晴明與好友源博雅解決各種怪奇事件。《陰陽師》曾被改編為真人日劇、電影、舞台劇等等，但動畫化則是首次。另外值得一提是本作和中國網易遊戲開發的人氣手機遊戲《陰陽師》沒有關係。

希望接下來播映的Netflix動畫可以有Edgerunner的級數

即睇Netflix公開多部新作 今際之國2 鋼鍊荒川弘新作原創動畫 陰陽師 鬼武者等：



+ 10

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Tudum：Netflix全球影迷盛會公布新作動畫、劇情及真人秀重點：



- Capcom製作的經典動作遊戲《鬼武者》動畫化，人物設定不同於遊戲版內的金城武，取材自日本已故著名演員「三船敏郎」於黑澤明電影《用心棒》內的造型，這部動畫以江戶初期日本為舞台，描述主角宮本武藏受令討伐各地魔物。



《鬼武者》

- 《極道主夫》第二季公佈新劇照，預定2023年1月播出。



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- 科幻動畫《月出之戰》Moonrise公開宣傳影片，由《鋼之鍊金術師》作者荒川弘擔任角色原案 編劇則為《蒼穹之戰神》、《PSYCHO-PASS 心靈判官》等擔綱編劇統籌的日本知名科幻小說家冲方丁，動畫製作則為《進擊的巨人》、《SPY X FAMILY》的WIT Studio，預定2024年播出。



《月出之戰》

- 《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》首度公開劇照，改編自著名恐怖漫畫伊藤潤二的《人頭氣球》、《富江．照片》、《四道牆的房間》和《侵入者》4部經典作品。



- 原創動畫《我的惡魔》，日本知名小說家乙一（安達寛貴）負責原作及劇本。



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- 原創科幻動畫《MAKE MY DAY》，由《機動戰士高達Thunderbolt》、《MOONLIGHT MILE》太田垣康男的擔任原作，描述在冰冷星球上人類和謎之生物的戰鬥，預定2023年2月開始播放。



- 《蛋黃哥大冒險》真人結合動畫影集公開正式預告片，預定12月13日上架；故事講述蛋黃哥和雞動哥展開尋找媽媽下落的冒險。



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- 紀錄片《LiSA：又是美好的一天》，記錄了動畫歌姬LiSA出道十週年紀念作品《LiiiiiiiiiiSA》的製作過程及其投注的心血，預定10月18日播出。



《LiSA：又是美好的一天》

- Netflix購入日本節名實境電視節目《全員逃走中》版權，開拍一個更多明星更強卡士的新版本。公佈前導預告，名人紅星在節目裡東奔西跑，想盡辦法不被逮到以贏取獎金。



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